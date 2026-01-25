CULTURA
Descubrimiento histórico: los restos hallados en Fano son de la basílica de Vitruvio
Las autoridades culturales han confirmado que los restos hallados corresponden al mítico edificio
Esta semana se ha anunciado un hallazgo histórico en el centro de Fano, en la región italiana de Las Marcas. Hace tres años que se inició una excavación preventiva en esta ciudad costera de la península itálica, bajo la plaza Andrea Costa.
Ahora, las autoridades culturales han confirmado que los restos hallados corresponden a la mítica basílica diseñada por Marco Vitruvio Pollio en el año 19 a.C. Por lo tanto, se trata del único edificio tangible que se atribuye al autor de 'De Architectura'.
Esta obra canónica sentó las bases de la arquitectura occidental desde el Renacimiento. El comunicado oficial se realizó en una comparecencia institucional desde la Mediateca Montanari.
La conferencia de prensa contó con responsables locales y estatales, debido a la resonancia histórica del descubrimiento sobre la identidad cultural italiana, así como la historia de la arqueología.
Alessandro Giuli, Ministro de Cultura, intervino por videoconferencia afirmando que "se ha encontrado una tesela fundamental del mosaico que custodia la identidad más profunda de nuestro país".
Según el ministro, "los elementos encontrados demuestran de modo plástico que Fano fue y es el corazón de la más antigua sabiduría arquitectónica de la civilización occidental, desde la antigüedad hasta hoy".
La reurbanización de la plaza Andrea costa y los trabajos arqueológicos preventivos han permitido identificar los cimientos y la planta de esta basílica romana. La estructura coincide con la descripción de Vitruvio en el libro V de 'De Architectura'.
En la misma, el arquitecto de Julio César describe una planta regular rodeada por un peristilo de columnas, con ocho lados largos y cuatro en los cortos. Después del último sondeo, se reveló la presencia de una quinta columna de esquina, fundamental para fijar la posición y la orientación del edificio.
