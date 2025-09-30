Descubren en Turquía el estadio más grande de la época del Imperio Romano

El Imperio romano fue el periodo de la civilización romana posterior a la República y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. Va desde el 27 a.C hasta el 476 y es quizás el más conocido de la historia. En él, Roma alcanzó su máximo esplendor de la mano de grandes emperadores. Es más, la parte oriental de este imperio resistirá hasta 1453.

Un poder tal que, ostentado por un solo hombre, provocaría envidias, locuras, ambiciones, guerras civiles, separaciones… y su propio final. Un período que alterna la mayor gloria de Roma con su mayor oscuridad. Pero también nos dejó cultura y aficiones que van relacionados con el presente, como los espectáculos.

Un estadio inmenso

En Turquía, un grupo de arqueólogos han desenterrado, ni más ni menos, que un estadio. En esa época, era más común ver animaciones de teatro, o batallas de gladiadores. Pero tambien tenían recintos deportivos para carreras de caballos y partidos de cualquier tipo. Con el fútbol (me imagino) todavía no inventado (almenos de forma oficial), aquél estadio era uno de los más grandes del planeta.

El descubrimiento se encuentra en Syedra (actual Alanya) y, según los expertos, tiene una antiguedad de 1.800 años. Por lo que hace a las dimensiones, tenía una capacidad para 2.000 o 3.000 personas, que en ese momento, era una barbaridad. De largo, 190 metros, y de ancho, 16 metros, lo que lo convierte en uno de los recintos deportivos y públicos más grandes de aquella época.

Varios descubrimientos

La construcción fue retirada directamente del suelo rocoso de la antigua localidad, lo que resultó en que gran parte del estadio, excepto algunas gradas, permaneciera cubierta durante casi dos mil años. La sección sur de la estructura sufrió deterioro debido a las murallas protectoras, sin embargo, la sección norte se encuentra en buen estado, lo cual es algo excepcional.

En esta ciudad, los arqueólogos también hallaron varios sitios: un balneario, un edificio del gobierno local, una vía flanqueada por columnas, una figura de la diosa Niké, junto con diversas escaleras que conectan los distintos niveles de la ciudad de Syedra y un mosaico que muestra los doce trabajos de Heracles.