Suscripción

sport

Directos

CIENCIA

Descubren unas marcas de hueso humano con 850.000 años de antigüedad

Una vértebra infantil con marcas de corte reabre el debate sobre el comportamiento del Homo antecesor, que podría estar relacionado con el canibalismo

Ben Kligman paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, excavando un yacimiento de huesos en el Parque Nacional del Bosque Petrificado de Arizona en 2025. Crédito: Ben Kligman, Instituto Smithsoniano

Ben Kligman paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, excavando un yacimiento de huesos en el Parque Nacional del Bosque Petrificado de Arizona en 2025. Crédito: Ben Kligman, Instituto Smithsoniano / EFE

SPORT.es

El análisis genético de los fósiles sigue siendo una preocupación actual. Un grupo de arqueólogos españoles ha descubierto, en la cueva Gran Dolina, en Burgos, una vértebra perteneciente a un niño de entre dos y cuatro años que presenta evidentes marcas de corte y que data de unos 850.000 años atrás. Para varios especialistas, se trataría de una evidencia directa vinculada al Homo antecessor, una de las especies humanas más antiguas identificadas en Europa.

“El pequeño fue tratado como cualquier otra presa de caza”, afirma en declaraciones a National Geographic la investigadora Palmira Saladié, arqueóloga del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) y codirectora de las excavaciones.

Sin embargo, este hueso podría estar relacionado con el canibalismo. Aunque aclara que la decapitación no siempre conlleva consumo de carne, en este caso considera “muy probable” que sí se diera. El hallazgo apareció junto a los restos de otros nueve individuos en una capa de sedimentos que también muestra señales de cortes y fracturas, interpretadas como intentos de acceder a la médula ósea. La cueva, excavada de manera continua desde la década de 1960, ya ha proporcionado abundantes pruebas relacionadas con actos de canibalismo en la prehistoria, consolidándose como un sitio clave para estudiar al Homo antecessor, que habitó la región hace entre 900.000 y 800.000 años.

¿Un caso de canibalismo real?

Sin embargo, no todos los expertos aceptan esta lectura de los hechos. Para Michael Pante, paleoantropólogo de la Universidad Estatal de Colorado, “el canibalismo es sumamente raro” y una decapitación podría responder a otros motivos, como rituales funerarios. En su opinión, la idea de que los antiguos pobladores de Atapuerca recurrieran a devorar a otros humanos como estrategia de supervivencia aún carece de fundamentos sólidos. Otros especialistas, como James Cole, arqueólogo de la Universidad de Brighton y estudioso del canibalismo en la prehistoria, consideran el hallazgo como una pieza más dentro de un patrón ya reconocido. “Las primeras pruebas en Atapuerca se registraron hace casi tres décadas. Este nuevo descubrimiento puede que no sea inesperado, pero resulta fascinante y confirma que el yacimiento sigue teniendo mucho por revelar”, subraya.

Cabe recordar que los ejemplos de presunto canibalismo no se limitan a la península ibérica. En distintos yacimientos de Inglaterra, Alemania, Francia e incluso Kenia, tanto restos de neandertales como de Homo sapiens exhiben marcas semejantes. No obstante, en algunos casos lo que inicialmente se interpretó como consumo humano ha terminado explicándose como prácticas de reentierro o manipulación simbólica de cadáveres. En este sentido, los restos de Gran Dolina vuelven a colocar sobre la mesa un debate tan antiguo como complejo. La presencia de cortes en huesos infantiles no solo desafía nuestra visión de la evolución, sino que abre la puerta a reflexionar sobre las distintas formas de interacción social y cultural de nuestros antepasados.

Noticias relacionadas y más

Sea cual sea la conclusión definitiva, la vértebra infantil descubierta en Atapuerca constituye un nuevo elemento en la enigmática y, en ocasiones, perturbadora historia de la humanidad primitiva. Como ocurre con muchos episodios del pasado remoto, la clave para comprenderlo plenamente podría seguir oculta bajo la tierra, esperando a ser encontrada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: '¿Sabéis lo que os digo?
  2. Ramón K-Chopo: 'Mi restaurante no es para que Fermín o Lamine Yamal vengan porque no les van a dejar comer
  3. El vicio de Marcus Rashford de pequeño: 'Llegaba a comerme siete u ocho
  4. Gonzalo Miró defiende a Lamine Yamal por su vida privada: 'A esta edad es imposible...
  5. La realidad es dura': La preocupante declaración de Niño Becerra sobre la vivienda
  6. La AEMET anuncia el fin de la ola de calor y lanza una advertencia por lo que llegará esta semana
  7. Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar
  8. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación y la crianza de hijos: 'Hay complementos económicos y bonificaciones

El fuego amenaza el futuro del oso: los ecosistemas quemados podrían tardar hasta quince años en recuperarse

El fuego amenaza el futuro del oso: los ecosistemas quemados podrían tardar hasta quince años en recuperarse

La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros

La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros

El Gobierno da otro paso para el derribo del Algarrobico y rechaza el recurso de la propiedad contra la expropiación

El Gobierno da otro paso para el derribo del Algarrobico y rechaza el recurso de la propiedad contra la expropiación

El truco que debes hacer siempre con un vaso y un papel cuando te vayas de vacaciones

El truco que debes hacer siempre con un vaso y un papel cuando te vayas de vacaciones

Trump descarta el envío de tropas de EEUU a Ucrania como parte de las garantías de seguridad

Trump descarta el envío de tropas de EEUU a Ucrania como parte de las garantías de seguridad

La pócima mágica de Carlos Alcaraz para ser siempre el mejor: la puedes tomar tú también

La pócima mágica de Carlos Alcaraz para ser siempre el mejor: la puedes tomar tú también

Descubren unas marcas de hueso humano con 850.000 años de antigüedad

Descubren unas marcas de hueso humano con 850.000 años de antigüedad

La Asociación de Guardias Civiles denuncia "retrasos injustificados" en el auxilio a migrantes en pateras en Baleares

La Asociación de Guardias Civiles denuncia "retrasos injustificados" en el auxilio a migrantes en pateras en Baleares