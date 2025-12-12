Descubre el origen de la moneda más cara de España: se remonta al siglo XVII

El centén segoviano de 1609 se conoce ya como la moneda más cara de España después de haber sido recientemente subastada en Suiza a cambio de 2,4 millones de euros. Lo que pocos saben es el origen de una moneda con mucha historia y de valor incalculable.

Todo comienza en pleno siglo XVII, durante un periodo de esplendor y transformación en el sistema monetario de la monarquía Hispánica. Su origen está unido a uno de los proyectos más ambiciosos de la época: el Real Ingenio de Segovia, una instalación pionera situada junto al río Eresma que revolucionó la fabricación de monedas en el continente europeo.

¿Qué es el Real Ingenio de Segovia donde se fabricó el centén segoviano de 1609?

Este taller fue construido sobre un antiguo molino y comenzó a acuñar monedas en 1586 gracias a la introducción de máquinas de rodillo innovadoras para la época, una tecnología muy adelantada a su tiempo que cambió por completo el panorama.

Bajo el reinado de Felipe III, el Real Ingenio produjo en 1609 las primeras piezas del centén segoviano, una monumental moneda de 100 escudos de oro destinado más a la ostentación que a la circulación real.

En realidad, se trataba de un símbolo de poder, riqueza y prestigio, reservado para actos solemnes o como obsequio a miembros destacados de la nobleca de Castilla.

Solo tienes que echar un vistazo a las características de la moneda: pesa 359 gramos de oro y mide más de 7 centímetros de diámetro, convirtiéndose en una de las monedas de oro más grandes que jamás se haya acuñado en España.

Su producción fue tan escasa como exclusiva: se fabricaron únicamente 7 ejemplares por emisión (1609 y 1633) y algunos fueron creados después bajo los reinados de Felipe IV y Carlos II. Por ello y por todo lo explicado, su precio en la última subasta ha alcanzado 2,4 millones de euros.