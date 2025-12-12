MONEDAS
Descubre el origen de la moneda más cara de España: se remonta al siglo XVII
El centén segoviano de 1609 se ha subastado a cambio de 2,4 millones de euros
El centén segoviano de 1609 se conoce ya como la moneda más cara de España después de haber sido recientemente subastada en Suiza a cambio de 2,4 millones de euros. Lo que pocos saben es el origen de una moneda con mucha historia y de valor incalculable.
Todo comienza en pleno siglo XVII, durante un periodo de esplendor y transformación en el sistema monetario de la monarquía Hispánica. Su origen está unido a uno de los proyectos más ambiciosos de la época: el Real Ingenio de Segovia, una instalación pionera situada junto al río Eresma que revolucionó la fabricación de monedas en el continente europeo.
¿Qué es el Real Ingenio de Segovia donde se fabricó el centén segoviano de 1609?
Este taller fue construido sobre un antiguo molino y comenzó a acuñar monedas en 1586 gracias a la introducción de máquinas de rodillo innovadoras para la época, una tecnología muy adelantada a su tiempo que cambió por completo el panorama.
Bajo el reinado de Felipe III, el Real Ingenio produjo en 1609 las primeras piezas del centén segoviano, una monumental moneda de 100 escudos de oro destinado más a la ostentación que a la circulación real.
En realidad, se trataba de un símbolo de poder, riqueza y prestigio, reservado para actos solemnes o como obsequio a miembros destacados de la nobleca de Castilla.
Solo tienes que echar un vistazo a las características de la moneda: pesa 359 gramos de oro y mide más de 7 centímetros de diámetro, convirtiéndose en una de las monedas de oro más grandes que jamás se haya acuñado en España.
Su producción fue tan escasa como exclusiva: se fabricaron únicamente 7 ejemplares por emisión (1609 y 1633) y algunos fueron creados después bajo los reinados de Felipe IV y Carlos II. Por ello y por todo lo explicado, su precio en la última subasta ha alcanzado 2,4 millones de euros.
- De ser una mítica actriz y cantante, a verse arruinada: 'He tenido que recurrir a Cáritas
- Juan Antonio Martín, experto en quitar barrigas: 'Este es el tiempo que tienes que caminar para perder un kilo de grasa
- Ibuprofeno o paracetamol: El presidente de la FEFAC, Antoni Torres, indica qué medicamento es mejor cuando la gripe nos fastidia el día
- Jordi Hurtado revela qué pasará con 'Saber y Ganar' tras su jubilación
- Precio del euríbor hoy, 10 de diciembre de 2025: la cuota toca máximos y preocupa a los hipotecados
- Los trabajadores tienen una nueva buena noticia para 2026: Este es el permiso extra que llegará a partir del Año Nuevo
- Los hermanos Márquez estrenan los Audi más exclusivos jamás fabricados: ¡solo existen dos!
- Iñaki Urdangarín rompe su silencio: 'El primer día en la cárcel fue el peor, no se lo deseo a nadie