Descubre si llevas sangre azul: Estos apellidos comunes podrían revelar tu linaje noble y real en España

¿Sabías que el sistema de apellidos en España es muy distinto al de otros países? Como sabéis, aquí contamos con dos apellidos, uno por parte de nuestro padre y otro por parte de nuestra madre, algo que es realmente curioso si lo comparamos con otros países.

Este más que curioso sistema no ha sido así desde siempre, esto cambió en el siglo XVI cuando el sistema de doble apellido comenzó a extenderse en las clases altas de Castilla, pero no fue hasta el XIX que no se popularizó entre los demás españoles.

Creo que la cantidad de apellidos que tenemos en España es prácticamente infinita, algo que puedes consultar si te interesa dentro del Instituto Nacional de Estadística, dónde además podemos ver cuantás personas tienen un apellido en concreto.

Pues de ahí viene lo curioso, pues realmente unas pocas personas en España cuentan con un apellido de la nobleza. Según se ha compartido, en España hay 2.243 nobles, y algunos de ellos tienen más de un título nobiliario.

Los apellidos 'especiales' en España

Mucho ojo, pues esto no quiere decir que todas las personas que tengan un apellido noble quiere decir que pertenezcan a la nobleza, nada de eso. Entre los más destacados nos encontramos con 'Borbon' que aparte de la nobleza está catalogazo a la realeza.

También tenemos otros como 'Benavientes' que tiene origen en una casa del Reino de León, relacionado con el Rey Alfonso VII, luego tenemos 'Contreras' que pertecene al municipio de Burgos con casualmente el mismo nombre.

De forma similar pasa con los apellidos de 'Ayamonte' y 'Moya'. Es decir, son muchos los apellidos que pueden tener algo de relación con la nobleza, así que posiblemente tú tengas uno de estos apellidos, pero realmente hay una lista más larga.

Es un dato realmente curioso, sobre todo si tenemos en cuenta lo que hemos comentado, pero como dije, no todos pertenecen a la nobleza o directamente a la realiza, no te vayas a equivocar.