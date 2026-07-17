Al descubierto la mujer que podría haber conquistado a Carlos Alcaraz: exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y empresaria

Carlos Alcaraz siempre ha sido muy cuidadoso a la hora de separar su vida deportiva de su faceta más personal. Sin embargo, unas imágenes durante sus vacaciones en Italia han provocado un enorme revuelo y han permitido poner nombre a la persona que estaba a su lado.

El tenista apareció en unas fotografías junto a una joven en aguas de Nápoles, a bordo de su exclusivo catamarán, y ambos muestran una gran complicidad. Las imágenes publicadas por 'Semana' hicieron saltar todas las alarmas, ya que se trata de la primera vez que el murciano ha sido captado en una situación tan cercana con una mujer.

Alcaraz, pillado con una mujer / Revista SEMANA

La identidad de la joven era hasta ahora una incógnita, pero el periodista Nacho Gay desveló en 'Y ahora Sonsoles' que se trata de Claudia Canals, una catalana de 30 años que ha desarrollado su carrera en el mundo del marketing y las redes sociales.

La joven cuenta con una trayectoria vinculada al ámbito digital y es fundadora de su propia agencia especializada en comunicación y creación de contenido. Su trabajo está relacionado con la gestión de redes sociales y las estrategias para ayudar a empresas a mejorar su presencia online, un sector en el que ha conseguido hacerse un nombre en los últimos años.

Claudia Canals también tuvo una etapa televisiva antes de centrarse en el mundo empresarial. En 2021 participó como soltera en la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', un programa que le dio popularidad entre los espectadores, y desde entonces su perfil ha evolucionado hacia el terreno profesional.

Claudia Canals, soltera en 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Sobre la relación con Alcaraz, las informaciones apuntan a que ambos habrían empezado a verse durante este verano. Paloma García-Pelayo aseguró en Antena 3 que se conocen desde principios de verano, mientras que Nacho Gay explicó que se trata de la primera vez en la que el tenista aparece fotografiado con una mujer en un contexto claramente romántico.

En el mismo programa también se aportaron detalles sobre el pasado sentimental de Claudia Canals. Isabel González comentó que la empresaria había mantenido una relación con un deportista hasta el año pasado, mientras que García-Pelayo la definió como "una chica con los gustos muy claros".

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Por ahora, ni Alcaraz ni Canals han confirmado oficialmente su relación y ambos han optado por mantener silencio.