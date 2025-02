Así es el desayuno favorito de Karlos Arguiñano: "Un huevo con..."

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más populares de nuestro país. El chef vasco cuenta con una destacada trayectoria televisiva, y ha sabido compartir recetas tan simples como sabrosas para poder elaborar en casa. A pesar de la fama de sus platos, no se conoce tanto sobre sus hábitos alimentarios.

Durante una entrevista para 'El Hormiguero', Arguiñano le explicó a Pablo Motos cuál era su desayuno favorito. "A mí lo del cafecito me parece de estudiante", explicaba el cocinero, destacando la importancia de esta comida y comenzar el día "con alegría". La receta del chef es la siguiente: "Desayunar y tirar de sartén: un huevo con cabeza de jabalí, una cebollita frita... no me cuesta nada".

La cabeza de jabalí, conocida también por el nombre de chicharrón, es un embutido que se elabora a partir de diferentes carnes como la carrillera o el morro, todas sobre la cabeza del cerdo. Estas piezas se cortan a cuchillo y después son maceradas en sal y pimienta. Posteriormente, se embute y se cuece durante un par de horas.

Este embutido cuenta con una alta cantidad de proteínas, hierro y sodio, aunque hay que moderar su consumo debido a su gran cantidad de grasas, colesterol y sal. No obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aclara que la mitad de las gradas de este embutido son insaturadas.