Desaparición tras 'Joc de Cartes': Este es el histórico restaurante de Barcelona que no reabrió nunca

'Joc de cartes' es uno de los programas más vistos de TV3, algo de lo que no puede presumir su adaptación española, 'Batalla de restaurantes'.

Es tal el interés que existe hacia 'Joc de cartes', que en verano de 2023 la cadena autonómica catalana estrenó 'Joc de cartes Estiu', un especial dedicado a encontrar el mejor restaurante centenario de Barcelona.

Quién iba a decir que un restaurante con más de 100 años de historia iba a cerrar sus puertas para siempre por culpa de la emisión de 'Joc de cartes Estiu'. Esto es lo que ha ocurrido precisamente con Can Miserias.

Una mala puntuación, razón del 'cierre' de Can Miserias en Barcelona

Can Miserias, un restaurante ubicado en el barrio de Sant Antoni, muy cerca de Gran Via de les Corts Catalans, abrió sus puertas por primera vez en el año 1921. Hasta allí se trasladó Marc Ribas para conocer a Oriol Vallet, propietario y cocinero, y a Àlex Comellas, uno de sus camareros.

Quien conozca el funcionamiento de 'Joc de cartes', sabe que el programa puede ser especialmente duro con algunos de los restaurantes, ya sea para fomentar el salseo, o bien porque sus responsables lo consideren necesario.

Así, el recorrido de Can Miserias terminó con un escaso 3,1 de nota media, algo que generó indignación en el dueño: "se han pasado. No nos merecemos algo tan drástico. Es cruel, pero lo aceptamos".

Los propietarios de Can Miserias, durante la emisión de 'Joc de cartes'. / TV3

En el programa se podía ver cómo Can Miserias adolecía de varios problemas que impedían que un restaurante con tanta historia en Barcelona saliese a flote.

Es por ello que después de la emisión de 'Joc de cartes Estiu' en verano de 2023, el restaurante Can Miserias no ha vuelto a abrir sus puertas. Su dueño quería tomarse un descanso y volver con fuerza, pero esta promesa de momento no se ha cumplido.