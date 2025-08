Ya ha desaparecido: Así fue la historia del supermercado más caro de España

Quizás la gente que no resida en Madrid no la conozca, pero Sánchez Romero tuvo la dudosa reputación de ser uno de los supermercados más caros de España. Su historia está especialmente ligada a la alimentación gourmet, razón por la que ha terminado siendo absorbida por El Corte Inglés, que no desapareciendo.

En TikTok, el creador de contenido @alonhuertas_, ha sorprendido a todos sus seguidores contando la historia de estos supermercados Sánchez Romero, una cadena que comenzó en los años 50 con una pequeña tienda en la zona del Paseo de la Castellana.

El objetivo de su propietario era trabajar después de la guerra: "Traía lo que no se encontraba en ningún sitio". Según comentan usuarios de la época, se trataba de "un lugar de culto para quienes buscaban lo mejor: calidad, trato cercano y precios al alcance de pocos".

Décadas después, El Corte Inglés compró Sánchez Romero con el objetivo de apuntalar su presencia en el mercado gourmet, diferenciándose de otras cadenas de supermercados como Alcampo, Lidl o Carrefour.

Con la compra de El Corte Inglés, la empresa dirigida por Marta Álvarez se mete de lleno en el sector de la alimentación, especializándose en el sector premium.

Sánchez Romero, una cadena de supermercados que se expandió por Madrid

Desde esos inicios, el establecimiento se distinguió por una oferta diferenciada de alta calidad y trato cercano, ganándose la preferencia de la élite madrileña. Además, desde los años 80 hasta 2010, fueron abriendo otras tiendas en diferentes puntos de la capital de España, consolidando su presencia física mientras seguía manteniendo una posición muy clara en el segmento premium.

Fue en julio de 2021 cuando El Corte Inglés adquirió la cadena para reforzar su posicionamiento en el segmento de alimentación premium, planteando una expansión nacional del modelo gourmet, aunque la red física siga estando establecida en Madrid.