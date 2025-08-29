Desaparecida en Indonesia: el misterioso mensaje de Matilde Muñoz que alarma a su familia

Poco a poco se van conociendo más detalles acerca de la misteriosa desaparición de Matilde Muñoz, la turista española de 72 años residente en Palma (Mallorca) cuyo rastro se perdió hace ahora dos meses en Indonesia. 60 días han transcurrido para que el caso se haga todavía más notorio en medios de comunicación, con novedades de peso.

La última noticia de la que nos hacemos eco es relativa a la ropa de Matilde, que habría aparecido en la basura del hotel en el que se estaba hospedando.

El personal del establecimiento ya ha declarado ante las autoridades, asegurando que Matilde Muñoz envió un último mensaje desde su teléfono móvil después de desaparecer sin dejar rastro.

La familia de la desaparecida asegura que no cree que ese mensaje haya sido escrito por Matilde, y por eso exigen a las autoridades tailandesas y a la Embajada española en el país asiático una investigación más completa acerca de este caso que les mantiene en vilo.

Qué sabemos de la desaparición de Matilde Muñoz

En dicho mensaje, Matilde justificaba su marcha a Laos, un viaje urgente del que apenas se conocen detalles. Lo sorprendente es que no existen registros de entrada a este país y unas faltas ortográficas en inglés que la desaparecida nunca habría cometido según familiares: "comentaba las cosas con todo el mundo".

Matilde se citó el 24 de julio con una amiga en Indonesia, pero nunca acudió al encuentro. El hotel ofreció varias versiones contradictorias y trasladó a la Policía al registro de una habitación diferente a la que se alojaba la española.

El caso se complica cuando se interpone la denuncia cuatro días después de la desaparición, en una comisaría de Girona; y después en otra comisaría de Alcalá de Henares (Madrid). No fue hasta el 13 de agosto de 2025 cuando la policía de Indonesia abrió una nueva investigación.