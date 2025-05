El desafortunado comentario de un soltero de 'First Dates' tras ver a su cita: "No tiene curvas"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Pablo, de 80 años, y a Mª Carmen, de 70 años. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, la señora ha reconocido que lleva soltera desde hace muchos años, concretamente desde los 29, y espera encontrar el amor verdadero en 'First Dates', aunque es muy exigente, reconocido por ella misma.

Aparte, ha desvelado que quiere un señor que le acompañe a todos los lugares, debido a que le da miedo salir de casa sola. También, tiene claro que debe cumplir tres cosas: que no beba, que sea limpio y educado. En cambio, él se ha definido como "un tío sano, pero me gusta el cachondeo".

La primera reacción entre ambos no ha ido nada bien, pues que la soltera tenía en mente otro tipo de hombre, además de admitir que esperaba a uno más joven. Pablo también se ha llevado un chasco: "Físicamente, no me ha gustado nada, nada. No tiene curvas".

Con el transcurso de la cena, se han ido conociendo, pero no han acabado de compaginar en ningún momento, a pesar de mantener una conversación que se iba calentando. Hasta han llegado a bailar, pero no ha salido del todo bien. Tras las quejas de ella por la falta de ritmo, él ha asegurado que lo solucionaba "echando un polvo". La cara de ella ha sido todo un poema.

En el momento decisivo de la cita, ambos han decidido no tener una segunda cita, aunque esta decisión le ha sorprendido, ya que estaba seguro de que le iba a decir que sí que quería otra.