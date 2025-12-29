Viral
Nunca des el DNI: el consejo de un experto en ciberseguridad para cuando vayas a un hotel
Asegura que podrían abrir una cuenta en un banco cualquiera con tus datos
Seguro que en la mayoría de veces que te has hospedado en un hotel u hostal, los recepcionistas te han pedido el DNI, normalmente con el objetivo de demostrar que eres tú el que realizó la reserva y no otra persona.
Y lo habitual es que, sin sospechar nada, se lo entreguemos, lo revisen y a veces incluso lo manipulan, habitualmente para hacerle una fotocopia o tratamientos similares.
Pero lo que mucha gente no sabe es que con esta acción que es aparentemente inocente podrían estar comprometiendo su seguridad.
Así lo ha explicado Bruno Pérez Juncà, perito judicial informático forense y colaborador en varios de los espacios de TV3. En uno de ellos, de hecho, fue donde aprovechó para dar una serie de pautas preventivas cuando vayas a realizar un check-in en un hotel.
"Yo nunca en la vida, cuando voy a un hotel, lo doy. Nunca. Cojo, me identifico, se lo enseño y, si lo quieren, se lo envío por correo electrónico con unas modificaciones", comenzó el experto.
Y es que él considera que dar el DNI es un riesgo totalmente inncesario: "Te crean un número de cuenta en un banco cualquiera y te la lían parda".
Para empezar, aconseja no entregar en ningún caso el original, y si lo quieren, mandárselo digitalmente y que nunca sea una fotocopia tal cual, sino que quede claro que es una copia.
"Primero de todo, en blanco y negro, que se vea que es una fotocopia; y segundo, con una marca de agua que ponga 'Copia'", explica.
