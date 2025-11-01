Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Derecho a desconectar: multas de hasta 7.500 euros si te molestan fuera del horario laboral

El Estatuto de los Trabajadores ha establecido que los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital y si se incumple habrá multas.

Una mujer respondiendo al teléfono

Álex Pareja

El Estatuto de los Trabajadores en España ha establecido claramente el derecho de los empleados a la desconexión digital y a la protección de su vida privada, especialmente relevante en contextos donde se teletrabaja o en modalidades híbridas.

Multas en caso de incumplimiento

El artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores remarca que las empresas no pueden realizar comunicaciones reiteradas e injustificadas fuera del horario laboral, como llamadas, correos electrónicos o mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

Sólo existe una excepción y es que se haya establecido una política interna específica, justificada y claramente comunicada para fines de control laboral. Es el único caso en el que las empresas pueden molestar a cualquier trabajador fuera de su jornada laboral.

Este derecho a la desconexión tiene como finalidad garantizar que los trabajadores puedan disfrutar de su tiempo personal sin ser contactados ni obligados a responder tareas laborales fuera del horario establecido.

La normativa contempla que las empresas no deben vigilar de manera indiscriminada ni invadir la vida personal de sus empleados, y solo podrán controlar el uso de dispositivos si cuentan con una política interna justificada por necesidades laborales.

En caso de incumplimiento, las empresas pueden enfrentarse a sanciones económicas que van desde 571 a 7.500 euros, dependiendo de la gravedad del caso y del tamaño de la empresa. La ley también permite que los empleados que experimenten estas violaciones puedan hacer reclamaciones internas o ante el comité de su compañía.

Por otro lado, si un empleado recibe llamadas, correos o mensajes fuera del horario laboral, tiene derecho a negarse a responder, sin que ello tenga repercusiones legales. La ley protege que los trabajadores puedan ejercer su derecho a no responder y que puedan reclamar si consideran que están siendo vulnerados.

