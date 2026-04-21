El deporte femenino superará los 3.000 millones de dólares de facturación en 2026, según un informe de Deloitte

El deporte femenino de élite está en plena ebullición y, por primera vez, romperá la barrera de los 3.000 millones de dólares en facturación global durante 2026, según el último informe de Deloitte. Estamos hablando de unos 3.040 millones de dólares (2.627 millones de euros), un salto del 26% respecto a 2025.

Este salto viene impulsado por la ligas profesionales que hace tiempo que se convirtieron en un negocio serio. Norteamérica lidera con el 54% del pastel, pero Europa no se queda atrás, con algunos de los mejores números que hemos visto en la historia.

Ingresos que reparten el juego

La clave está en cómo se reparte el dinero: los anuncios, con patrocinios y merchandising, se llevan el 45% del total, sumando más de 250 millones extra solo este año. Los derechos audiovisuales aportan un 25% (765 millones de dólares), mientras que los partidos en sí (entradas, taquillas y eventos) cierra con el 30% restante (911 millones).

Esto confirma que el deporte femenino ha triplicado sus ingresos en unos cuatro años, una cifra bárbara. ¿Cuáles son los deportes que se llevan el mayor protagonismo en todo el mundo? Aquí hay menos margen de sorpresa, ya que el fútbol y el baloncesto reinan.

Fútbol Femenino. Brasil - España / Kiko Huesca

Estos dos gigantes acaparan el 70% de la tarta. El fútbol crece gracias a las ligas independientes y diferentes reestructuraciones, mientras el baloncesto se mantiene en plena forma gracias a la WNBA. El tenis, pionero en igualar premios, también consigue brillar.

Para que te hagas una idea, Coco Gauff lidera entre las tenistas mejor pagadas con 33 millones de dólares anuales, de los que 25 vienen de marcas como New Balance o Mercedes. Sabalenka e Iga Swiatek la siguen, mostrando que el tenis también se sitúa a la delantera.

Fondos como el de Ariel Investments (1.000 millones) han entrado con todo en clubes y competiciones, apostando por el largo plazo (algo que parece funcionar, si tenemos en cuenta estos datos). Jennifer Haskel, de Deloitte, lo ve claro: superar los 3.000 millones es histórico, pero la clave es invertir bien para fans, atletas e inversores.

Lara Abrash añade que ya no se trata de probar valor, sino de edificar un imperio duradero. Este año marca el despegue definitivo del deporte femenino como potencia económica imparable.