El deporte femenino 'cancela' a Sydney Sweeney tras su último anuncio: "Cada vez que habla o aparece en pantalla hace retroceder varias décadas a las mujeres"

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por su participación en 'Euphoria' o 'Cualquiera menos tú', vuelve a ser noticia por otra polémica tras un anuncio comercial. En esta ocasión se trata de la casa de apuestas Novig, de la cual es accionista, donde precisamente el deporte no es el centro de atención, aunque en el pasado ya generó revuelo en el anuncio de la marca de vaqueros 'American Eagle'.

La joven luce desnuda, tapándose el torso tan solo con algunos elementos característicos de distintos deportes como el fútbol americano, el baloncesto, el fútbol, el tenis o el hockey, algo que ha suscitado una ola de críticas entre muchas mujeres que se dedican profesionalmente al deporte, aunque también entre las que lo practican por salud y ocio.

Uno de los ejemplos más visibles fue llevado a cabo por la atleta británica Amy Hunt, quien se encuentra disputando el Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest y no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el tema después de la final de los 200 metros: "¡Sydney Sweeney, así es como se ve realmente el deporte femenino!", señalaba ante la cámara, y añadía que lo que hay es "trabajo duro, sudor, sangre y lágrimas".

También ha criticado la acción la cuatro veces campeona olímpica en la piscina, Ariarne Titmus, que iba más allá: "No puedo describir la rabia que siento al ver esto", mientras que la campeona mundial de boxeo, Skye Nicolson, pedía establecer una diferencia clara entre "parecer sexy porque haces deporte y usar el sexo para vender deporte", una línea que considera que la actriz ha roto claramente.

En general, el deporte femenino de élite ha levantado la voz en contra de la sexualización gratuita del deporte que ha considerado que ha perpetrado la intérprete de 29 años. La waterpolista del CN Mataró y plata olímpica, Tilly Kearns, publicaba un vídeo en sus redes sociales criticando a Sweeney apoyándose en imágenes de la competición de primer nivel: "Odio 'jodidamente' el nuevo anuncio de Sydney Sweeney".

La primera en hacerlo, sin embargo, fue la gimnasta compatriota de la actriz, Gracie Kramer, que arrancó esta especie de campaña contraria con un vídeo similar al de Kearns donde recogía parte de su trayectoria: "No sé qué hace Sydney Sweeney, pero así es como nos vemos las mujeres en el deporte", además de que la disciplina implica un esfuerzo "realmente mucho más profundo" de lo que se ve en el anuncio.

Las críticas han llegado desde distintos deportes, desde el hockey, con Jocelyn Bartram, que lamenta que "en un mundo en el que parece que el deporte femenino empieza a reconocerse por el talento y la destreza que conlleva, en lugar de por la sexualización de las mujeres, este nuevo anuncio resulta totalmente fuera de lugar".

Además, los juicios también han llegado desde perfiles mucho más anónimos que no se dedican profesionalmente al deporte, con X como red principal: "Aquí es donde te das cuenta por qué los hombres aman a Sydney Sweeney y odian a Zendeya (ambas actrices de 'Euphoria'). Una lástima que manche el esfuerzo de tantas mujeres en el deporte por tantos años", escriben.

"Los hombres durante años han sexualizado a las mujeres en el deporte y cuando no pueden hacerlo las atacan, hoy ella contradice lo que tantas mujeres han luchado por demostrar, que son atletas y no objetos" o "cada vez que aparece Sydney Sweeney habla o aparece en pantalla hace retroceder varias décadas a las mujeres", son tan solo algunos de los mensajes contrarios que se leen en las redes.