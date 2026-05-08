Denuncian que el Ayuntamiento de Barcelona ceda gratis el Lluís Companys para la llegada del Papa León XIV: "La iglesia puede ahorrarse 300.000 euros"

La visita del Papa León XIV a España ya está generando expectación y también polémica, incluso antes de que arranque oficialmente. El Pontífice viajará al país entre el 6 y el 12 de junio con una agenda que incluye paradas en Madrid, Canarias y Catalunya, aunque será Barcelona la ciudad que concentrará algunos de los actos más multitudinarios y simbólicos del recorrido.

La estancia del Papa en Catalunya comenzará el 9 de junio y tendrá uno de sus momentos más destacados esa misma noche en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Allí está prevista una gran vigilia con actuaciones musicales, espacios de oración y una celebración litúrgica, que reunirá entre 37.000 y 39.000 personas.

La cesión del Estadi Olímpic para el acto multitudinario ya ha abierto una fuerte disputa política en el Ayuntamiento de Barcelona. ERC y Barcelona en Comú han denunciado que el consistorio haya aprobado entregar gratuitamente el recinto municipal al Arzobispado para celebrar el encuentro con León XIV.

La propuesta recibió el apoyo del gobierno municipal, Junts y el PP, mientras que republicanos y comunes votaron en contra al considerar que se trata de un trato de favor injustificado.

El papa León XIV inaugurará la torre de Jesús de la Sagrada Família y celebrará un gran encuentro con fieles en Barcelona / Archivo

La crítica se centra especialmente en el ahorro económico que supondrá para la Iglesia utilizar el estadio sin coste y ambos partidos recuerdan que el FC Barcelona tuvo que pagar cantidades de entre 300.000 y 900.000 euros por cada partido disputado en Montjuïc durante las obras del Camp Nou.

Por ese motivo, consideran incoherente que el Ayuntamiento renuncie ahora a cobrar por un evento organizado por la Iglesia católica cuando, aseguran, las bonificaciones municipales suelen reservarse para actos propios o iniciativas solidarias.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha reclamado transparencia sobre el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y el Arzobispado: "¿Cuánto costará a los barceloneses y barcelonesas la visita del papa? Desde ERC pedimos transparencia, el detalle del convenio y el coste que se ahorra la iglesia con la gratuidad del Estadio Lluís Companys", afirmó en declaraciones a RAC1.

La visita de León XIV también ha quedado envuelta en otra controversia después de que el grupo ultra Abogados Cristianos pidiera al Vaticano que el Papa no participe en el acto del Estadi Olímpic por llevar el nombre de Lluís Companys.

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El arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, respondió con dureza a estas peticiones y defendió que el viaje debe servir para fomentar la convivencia y el diálogo: "¿A dónde vamos haciendo confrontaciones?", lamentó el cardenal, que reivindicó el mensaje de paz que el Pontífice quiere trasladar durante su estancia en Catalunya.