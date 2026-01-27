La denuncia de Wyoming que se ha vuelto viral sobre la educación pública: La FP "no puede ser premium"

El monólogo de El Gran Wyoming en 'El Intermedio' del pasado 26 de enero ha puesto el foco en una crisis educativa que preocupa a muchos: la falta de plazas públicas en Formación Profesional (FP), que empuja a miles de jóvenes hacia opciones privadas demasiado costosas.

La denuncia de Wyoming

Desde La Sexta, el presentador de 'El intermedio' usó su estilo irónico para criticar cómo servicios básicos se convierten en "premium". Mencionó varios ejemplos diferentes, pero profundizó en la FP, donde un informe de Comisiones Obreras alerta de varios desequilibrios que considera muy graves.

Según estos datos, la demanda juvenil por los estudios prácticos crece sin que las administraciones públicas amplíen oferta suficiente, dejando que las opciones privadas llenen el hueco a precios prohibitivos para muchas familias, que no pueden asumir esos costes.

Wyoming apuntó directamente a consejerías y al Ministerio de Educación, recordando que la formación no puede ser un lujo. Su mensaje resuena en un momento en que la FP gana popularidad por su rápida inserción laboral, superando incluso a carreras universitarias en empleabilidad, pero el sistema público no da abasto.

Las cifras son concluyentes. En seis años, los alumnos en FP privadas subieron un 69%, superando el doble de ritmo que la pública y alcanzando 400.934 estudiantes, el 34% del total nacional. En modalidades flexibles como la FP a distancia, el privado explotó un 324%, dominando por completo y generando esperas eternas en lo público.

Pero el impacto va más allá de lo económico. Los jóvenes buscan FP por su salida laboral inmediata (80-90% en muchos grados), pero sin plazas gratuitas, muchos optan por abandonar o endeudarse. Esto perpetúa algunas brechas sociales: quienes pagan acceden a los estudios, mientras otros quedan fuera, agravando el desempleo juvenil.

El debate avivado por Wyoming en televisión también tiene a otros actores importantes como sindicatos como CCOO, que exigen una inversión urgente. Los analistas ven riesgo de que España pierda competitividad si no prioriza lo público, convirtiendo una oportunidad en un privilegio que no está al alcance de todos.