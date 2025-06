Denuncia que los estadounidenses tienen miedo a Donald Trump: así marchan las protestas en Los Angeles

Estados Unidos continúa vigilando muy de cerca la situación en zonas como Los Angeles debido a las protestas que se han desarrollado durante las últimas semanas en contra de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Una política que ha desencadenado manifestaciones multitudinarias que han sido objeto de represión policial.

Sin embargo, algunas fuentes aseguran que las protestas no son tan masivas como algunas fuentes quieren hacer creer a la sociedad. En este sentido, Ron Gochez, profesor de historia en Los Angeles y miembro de la directiva de Unión de Barrio, convocante de las protestas en Los Angeles, ha admitido que mucha gente tiene miedo.

"Muchos de los alumnos estaban llorando porque sus padres no pudieron ir a su graduación. Tenían miedo de que fuesen detenidos o secuestrados si salían a la calle", explica Ron Gochez a 20 Minutos acerca de la situación que se vive en muchas universidades estadounidenses.

Donald Trump ha ordenado desplegar en el centro de Los Angeles 4.000 soldados para contener las protestas, razón por la que muchos habitantes tienen miedo: "la gente ahorita no puede ir a la tienda. No quieren salir a la calle, no pueden hacer nada porque tienen miedo".

"La represión por parte de las autoridades ha sido fuerte. Los agentes de inmigración emplean balas de goma, gases lacrimógenos y granadas que al explotar hacen mucho ruido para asustar a la gente", sigue explicando el convocante de las protestas.

Unas medidas para disuadir a los manifestantes que ya son objeto de polémica en Estados Unidos entre miembros de la política, especialmente en la oposición: "había personas con la cara reventada, ensangrentada y heridas, incluso algunos reporteros".

Por el momento, estas manifestaciones no parecen tener un final cercano, protestas que empezaron a raíz de lo ocurrido en Compton, una ciudad metropolitana de Los Angeles en la que hizo acto de aparición la policía y agentes federales.