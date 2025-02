La denuncia de Cristóbal Soria sobre la polémica acción de Mapi León: "Me parece..."

En los últimos días, ha habido un terremoto en la Liga F después de lo que ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol el pasado domingo 9 de febrero. El lunes salió a la luz una polémica acción de Mapi León sobre Daniela Caracas: la defensa azulgrana se acercó a la futbolista, y, supuestamente, le tocó sus partes íntimas.

Mapi lanzó un comunicado en el que aseguró que en ningún momento vulneró, ni tuvo la intención de vulnerar la intimidad de su compañera de profesión y explicó lo que pasó: "En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: 'Qué te pasa'. No hay ningún tocamiento de zona íntima, ni mucho menos intención de ello".

Sobre este tema ha hablado Cristóbal Soria en el programa 'Todo es Mentira': "A mí lo que me llama la atención poderosamente es la disparidad de criterios con el que estamos tratando esta acción".

El colaborador ha denunciado cómo se está tratando la polémica: "Tenemos muy cercano el caso Rubiales, donde ha habido una agresión sexual que todos nos hemos encargado de enjuiciar y de valorar y de adjetivar como así ha sido. Sin embargo, aquí yo no he visto abrir ningún telediario como se pegaron abriendo hace un año y medio con el caso Rubiales".

Soria ha asegurado que no se le está dando mucha importancia a la noticia y que no le parece justo: "Si hay tocamiento como así parece que hay, está claro que es una agresión sexual también (...) Si un hombre hace una agresión sexual como la que hizo Rubiales a Hermoso es una agresión sexual y tiene el poder mediático que tiene, y hemos visto que una chica, aparentemente, le hace una agresión sexual a otra chica, e insisto, no he visto ningún telediario en las últimas 48 horas abrir con esta noticia, y me parece grave".

Tras las declaraciones del televisivo, Pablo Echenique le ha rebatido: "No es comparable con el tema de Rubiales por innumerables motivos. El primero es que Rubiales es una figura de autoridad con muchísimo poder sobre Jenni Hermoso, el segundo es que están en un momento público, el tercero es que le agarra la cabeza, no es comparable".