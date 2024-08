Este dentista carga contra la última moda: blanquearse los dientes con pintauñas

Puede parecer inverosímil pero es la última moda viral de Tik Tok, preferida por los más jóvenes, y consiste en blanquearse los dientes usando un esmalte de uñas.

Los adolescentes han decidido pintarse los dientes de color blanco para simular un blanqueamiento, una práctica que puede provocar consecuencias irreversibles para los dientes, las encías y las mucosas.

El odontólogo, Iván Malagón, y director de la clínica Iván Malagón ha explicado a La Sexta cuáles son las consecuencias de realizar este trend viral.

"Cualquier producto que no sea biocompatible, es decir, que no esté ideado y formulado para que sea compatible con el equilibrio homeostático de las mucosas y de los tejidos que rodean al diente, es nocivo" comenta. "Si estos productos están destinados para pintarse los uñas lógicamente no son biocompatible con nuestra boca", insiste.

Hasta se pueden perder los dientes

"El esmalte de uñas contiene sustancias tóxicas que pueden dañar permanentemente el esmalte dental, las mucosas, las encías y la salud bucal en general. Usar acetona para removerlo agrava aún más el problema, generando sensibilidad y debilitando los dientes", explica Malagón.

Con más detalle, añade el doctor, "los esmaltes de uñas son productos abrasivos que pueden irritan las partes blandas y que llegan a quemar la mucosa de la encía lo que provoca retraciones gingivales irreversibles, porque muchas veces cuando se pierde un tejido es ya para siempre, porque no se puede restaurar o rehabilitar", explica el doctor.

También pueden afectar al nervio: "la superficie del esmalte, cuando ya hay ciertas imperfecciones o cuando la dentina está expuesta o cuando ya hay una caries, pueden provocar en muchas ocasiones la irritación del nervio de cada diente o de la de pulpa de los vasos sanguíneos, pudiendo provocar la perdida y muerte del diente. Algo que es irreservible", explica.

Cuando se produce la necrosis del diente, "lo que hace es ennegrecerlo y oscurecerlo. Esto es, conseguimos radicalmente el efecto contrario a lo que queremos conseguir".