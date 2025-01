"Soy el demonio": Gemita se sincera sobre por qué rompió con Auron

Si bien es cierto que Gemita ha estado en el centro de atención de la comunidad de Twitch desde que rompió con Auron por un directo que hizo hace unos meses que hizo estallar internet, la creadora de contenido ha querido volver a ponerse en contacto con sus fans para contar qué es lo que ocurrió exactamente con el influencer.

En este mismo sentido, la propia Gemita comentaba que su ruptura con Auron no se produjo porque fuese infiel: "Yo no he tenido relaciones, ni he sido infiel a nadie con tres personas. Nada que ver. Yo cometí errores en la relación de faltas de respeto, pero Raúl también cometió otros errores, y la relación no se acabó porque fuese infiel ni con tres personas ni con dos ni con una".

De esta manera, Gemita aseguraba que el problema fue otro, el cual tuvo que ver con que ambos pasaron por momentos muy duros en sus vidas personales que no supieron solucionar en pareja. En este mismo sentido, la streamer comentaba que "no se estaban cuidando" mutuamente.

Por otro lado, Gemita aprovechaba la ocasión para recalcar que en estos últimos meses ha sido víctima de un fuerte fenómeno de hate contra su figura; aunque asegura que parte de esto último surge de ese stream que hizo hace unos meses y que acabó valorando como innecesario: "Dije cosas que se han sacado de contexto y se me ha catalogado de todo. Soy aquí el demonio".