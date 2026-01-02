Deleito lanza su primer menú infantil junto a Keyne, el hermano de Lamine Yamal

Keyne ya tiene su menú infantil. Cada vez son más las familias que buscan propuestas gastronómicas capaces de adaptarse a todos sus miembros, incluidos los más pequeños, sin renunciar a la calidad ni a la experiencia. En este contexto, Deleito arranca el año con el lanzamiento de su primer menú infantil, una nueva propuesta diseñada para que los más pequeños también puedan disfrutar de la experiencia Deleito.

Este lanzamiento llega de la mano de Keyne, el hermano de Lamine Yamal, después de que su madre subiera un vídeo del pequeño comiendo Deleito en sus redes sociales. A partir de ese momento, se inició una conversación entre la marca y la familia que ha culminado en el lanzamiento de este nuevo menú infantil que ya se encuentra disponible en los restaurantes de Deleito y a través de delivery.

“En Deleito siempre hemos entendido la comida como una experiencia que se disfruta mejor cuando se comparte. Este menú nace precisamente de esa idea: permitir que las familias puedan vivir Deleito juntas, incluidos los más pequeños”, explica Rai Recoder, Cofundador y Director General de Deleito.

Keyne y Deleito: una colaboración familiar

El lanzamiento del menú infantil con Keyne, el más pequeño de la familia de Lamine, surge de una relación cercana y auténtica con la marca. Keyne, junto a su familia, es consumidor habitual de Deleito, y ahora se une al proyecto para acercar esta experiencia a otros niños y familias.

Deleito acompaña el lanzamiento con un vídeo que promete alcanzar millones de reproducciones en todo el mundo y en el que la familia de Keyne celebra la entrada de año alrededor de la mesa. De forma inesperada suena el timbre: llega un pedido de Deleito que, en un primer momento, nadie reconoce haber hecho. Todo acaba cuando se descubre que ha sido Keyne quien lo ha pedido.

Este nuevo menú infantil que ha creado Deleito incluye una burger pequeña de pollo o ternera a escoger, unas patatas, un zumo de frutas o de melocotón, unas cookies de Nocilla y un vaso coleccionable de regalo, pensado para convertir la comida en un momento divertido y especial para los niños.

Keyne comiendo su hamburguesa de Deleito / SPORT.es

Keyne, muy cercano a Lamine

Keyne mantiene una relación muy estrecha con su hermano Lamine Yamal, con quien comparte momentos familiares y una gran complicidad. A pesar de la corta edad de Keyne, su presencia en el entorno familiar refleja la unión y cercanía que caracteriza a la familia, un vínculo que se transmite de forma natural y auténtica, y que conecta con los valores de la cercanía.

Una marca versátil

Con este lanzamiento, Deleito amplía su propuesta gastronómica y da un nuevo paso en su evolución como marca, explorando nuevos momentos de consumo y públicos, sin perder su ADN creativo, cultural y experiencial. El menú infantil se suma así a una estrategia de crecimiento basada en la evolución constante, la escucha activa de su comunidad y la adaptación a las nuevas formas de disfrutar de la gastronomía.

La incorporación de una propuesta pensada para los más pequeños responde a la voluntad de Deleito de seguir construyendo una marca transversal, capaz de acompañar a sus consumidores en distintos contextos y etapas, manteniendo siempre el foco en la calidad del producto y en la experiencia. “Para nosotros evolucionar no es cambiar quiénes somos, sino encontrar nuevas maneras de compartir Deleito. Este lanzamiento nace de escuchar a nuestra comunidad y de entender que la experiencia también debe adaptarse a las familias”, concluye Recoder.