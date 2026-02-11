Dele Alli, en caida libre y sin frenos a los 29 años: Pérdidas milenarias jugando al póquer y sin equipo

Es una de las caídas más grandes en el fútbol moderno: de tener un valor de 100 millones de euros en 2018 mientras jugaba para el Tottenham, a uno de 1,5 millones y estar sin equipo, en 2026. Esta es la historia de Dele Alli (1996), una de esas estrellas estrelladas del fútbol inglés.

El británico no encuentra su sitio y no termina de cuajar en ninguno de los clubes en los que se integra, siendo el Como de Cesc Fàbregas el último en apostar por él. Llegó al equipo en enero de 2025, pero para septiembre ya estaba otra vez en el dique seco, y continúa en el pozo.

Así, con tanto tiempo libre, Alli prefiere ahora pasar las noches jugando al póquer en el Victoria Casino de Londres. Así lo asegura el 'Daily Mail', además de añadir que sus sesiones terminan tarde, de madrugada y que ha perdido hasta 150.000 libras en alguna ocasión.

Dele Alli, en el Como / COmo 1907

Lejos de ser un caso aislado, el exfutbolista habría estado 'palmando' dinero recurrentemente, unas 25.000 libras cada noche, según el medio mencionado. Hasta ahora, sin embargo, esto no parece un problema para un jugador que llegó a cobrar 150.000 a la semana antes de empezar su declive sin fin.

Se menciona que incluso se le conoce como 'ballena', un término en el mundillo que hace referencia a aquellos jugadores muy poco diestros en el juego que no cesan en su voluntad de seguir insistiendo.

"Todos esperamos que Dele venga al casino porque 'atrapar una ballena' es el sueño de cualquier jugador serio", apuntaba un jugador profesional al 'Mail'. Añade que cuando el deportista acude, se corre la voz para que el resto de jugadores se unan a sus partidas y así poder conseguir dinero fácil.

Dele Alli celebrando con sus compañeros en Tottenham. / ·

"Ha estado apareciendo casi todos los días durante las últimas dos semanas", señala, además de que "sube a las mesas de póquer de apuestas altas, juega durante unas horas y normalmente pierde 25.000 libras cada vez, seguramente el límite de crédito diario que le ha dado el casino".

No obstante, "nunca habla con nadie y no parece estar muy feliz", aunque con un patrimonio estimado de 20 millones de libras, al menos antes de los últimos fiascos deportivos, tiene dinero para repetir las noches que quiera.

Alli es un jugador con un carácter complicado que en el pasado reconoció haber sufrido abusos sexuales de pequeño por parte de una amiga de su madre biológica. Empezó a fumar a los siete y a traficar con drogas a los ocho, además de vivir a caballo entre una mansión millonaria de su padre en Nigeria y en un infierno con su madre alcohólica en Inglaterra.