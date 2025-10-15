Dejó su trabajo en España para abrir un surfcamp en Indonesia: "Aquí todo lo que ganamos, lo ahorramos"

Con solo 28 años, Laia Torralba decidió cambiarlo todo. Dejó su trabajo como fisioterapeuta en España y se mudó a Indonesia junto a su pareja. Allí, lejos del estrés, los horarios fijos y el coste de vida europeo, ha encontrado algo que para muchos jóvenes vale más que un buen salario: libertad, tiempo y calidad de vida.

En plena pandemia, Laia se dio cuenta de que no quería seguir atrapada en una rutina con un horario de 9 a 17 horas.

Con una inversión económica inicial que casi acaba en saco roto, transformó su sueño frustrado en un negocio de éxito: 'The Point', un surfhouse ubicado en una isla de Mentawi, un paraíso de surfistas.

"Aquí tenemos un sueldo medio, pero la libertad y la calidad de vida son incomparables", destaca Laia. Y es que no paga alquiler, ni agua ni luz: viven en el surfcamp que ellos mismos gestionan. Y cada euro que ganan, lo ahorran, algo que considera impensable en un país como España.

¿Cuál es el secreto de su éxito? No solo Indonesia y el entorno en el que se desarrolla la empresa: Laia y su equipo han creado una experiencia humana muy cercana, en la que comparten comidas, charlas, historias y tiempo con sus huéspedes: "queremos que se sientan como en casa. No solo es una reserva de Airbnb, es una experiencia de lo más completa".

Otro dato de lo más importante para Laia es que cuando no hay clientes, puede disfrutar de su tiempo libre: "si una semana no hay huéspedes, simplemente viajamos", una flexibilidad que ahora valora más que nunca, junto a ese coste de vida bajo que se mantiene en Indonesia.

En resumen, podemos decir que no es ganar más dinero, sino vivir mejor. Y la historia que protagoniza Laia es un buen ejemplo de cómo puedes tener más calidad de vida, ganando menos.