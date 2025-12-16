Dejó el tenis en julio y nadie lo esperaba: Fabio Fognini se reinventa y deja a todos boquiabiertos

"Hoy les digo adiós. Estaba en mi mente desde hace tiempo. Creo que es el mejor modo de despedirme. Los últimos años han sido difíciles, he sufrido mucho, y hoy siento que ha llegado el momento". Con estas palabras, Fabio Fognini anunciaba en julio de este año su retirada del tenis a los 38 años. Lo hizo después de ser eliminado en Wimbledon tras un duelo histórico contra Carlos Alcaraz.

El italiano declaró que tuvo la oportunidad de jugar en una "era que es posiblemente la mejor de todos los tiempos" y que compartió pista con nombres destacados: "He jugado con Roger, Rafa, Nole... Ganar un Grand Slam para mí era imposible".

Fognini alcanzó el puesto 9 del ranking mundial y logró más de 400 victorias en el circuito ATP. Su palmarés incluye nueve títulos individuales, entre los que destaca el Masters 1000 de Montecarlo en 2019, y ocho títulos en dobles, incluyendo el Grand Slam del Australian Open junto a Simone Bolelli.

Tras colgar la raqueta, el italiano ha sorprendido al mundo al dar un giro inesperado a su carrera. Ahora brilla en 'Ballando con le stelle', el famoso concurso televisivo italiano que reúne a celebridades de distintos ámbitos. Allí ha impresionado a todos con su forma de bailar y ha logrado llegar a la final.

Durante el programa, Fognini ha brillado con interpretaciones memorables, desde el icónico 'Moonwalk' de Michael Jackson hasta el tango argentino, el charlestón y otras disciplinas de baile.

A través de sus redes sociales, Fognini compartió un mensaje emotivo tras clasificarse a la final: "¡Sí, a la final! Este camino está llegando a su fin y, si miro hacia atrás, nunca hubiera pensado que llegaría tan lejos, ni que me divertiría tanto. Si estoy aquí, es gracias a Giada y a todos ustedes que me apoyaron: les debo este logro. Ahora, la cabeza puesta en el sábado. No será fácil, pero les prometo que lo daremos todo".

La historia de Fognini demuestra que retirarse no significa el final, sino la oportunidad de reinventarse. Del tenis a la pista de baile, sigue sorprendiendo y mostrando que su talento y pasión pueden brillar en cualquier lugar.