'No dejó de llover durante 2 millones de años': la catastrófica época explicada por un científico

En la actualidad, la sequía, la ausencia de lluvia... son un problema recurrente en las mentes de los preocupados por el medioambiente y por el futuro del planeta Tierra. Es un problema real y que puede pasar muchísima factura a futuras (no muy lejanas) generaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que irnos al lado opuesto; los extremos no son buenos, como suele decirse. Y precisamente eso pasó hace mucho, pero que mucho tiempo.

Esto es lo que ha explicado el conocido astrofísico Neil deGrasse Tyson en uno de sus recientes vídeos. Comenta que durante el período Triásico, cuando los dinosaurios comenzaban su reinado y Pangea dominaba como único supercontinente, pasó algo inóspito que fue... "problemático" es poco. Estuvo lloviendo durante casi dos millones de años. Sin parar. Esto se debió a varios factores y, obviamente, ninguno es casualidad.

En las zonas que hoy conocemos como Alaska y Canadá hubo un montón de erupciones volcánicas que dieron lugar a enormes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre, provocando un calentamiento global extremo. Esto provocó que los océanos se evaporaran muy rápidamente, y todo eso hizo que la atmósfera se saturara de humedad. Una humedad que luego tenía que caer. Y estuvo así durante casi dos millones de años.

Este fenómeno es conocido por los científicos como el Carnian Pluvial Event, descubierto a partir de los años 70. Por ello hubo extinciones masivas, pero debido a eso también los dinosaurios evolucionaron tras la tormenta y se convirtieron en animales dominantes. Esto dio lugar a que el mundo siguiera hasta lo que conocemos hoy en día.