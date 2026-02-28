¿Dejan entrar perros en supermercados Lidl? Esto es lo que dice la norma en 2026

Una duda muy frecuente entre los dueños de mascotas es: ¿se puede entrar con perro a los supermercados? Y aunque algunos comercios están comenzando a permitir la entrada, es cierto que la mayoría de cadenas siguen manteniendo restricciones por cuestiones de higiene y seguridad alimentaria.

Si te estás preguntando si se puede entrar con perro en Lidl, la respuesta es clara. No, no está permitido el acceso de perros a los supermercados de la cadena en España, salvo en el caso de perros guía que acompañen a personas con discapacidad visual.

Es una normal que la empresa confirmó por última vez en julio de 2023, a través de su cuenta oficial en redes sociales: su política prohíbe la entrada de animales en tienda. La decisión se basa en la normativa sanitaria vigente y en la legislación sobre protección animal, que regula el acceso a establecimientos donde se manipulan alimentos.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, muchos propietarios pensaron que la situación cambiaría. Sin embargo, la norma establece que son los propios establecimientos quienes pueden decidir si permiten el acceso o no de mascotas. En el caso de supermercados como Lidl, las restricciones se mantienen por esos motivos de higiene y seguridad alimentaria.

¿Qué significa esto? Aunque algunas tiendas o grandes superficies sí admiten perros bajo ciertas condiciones, en Lidl sigue vetada la entrada y no parece que esto vaya a cambiar a corto plazo.

¿Qué alternativas existen? Los expertos recomiendan organizar la compra antes o después del paseo, acudir a mercados al aire libre donde sí se admitan perros o utilizar servicios de compra online.

Lo que nunca debe hacerse es dejar al animal atado en la puerta del supermercado o dentro del coche: supone un riesgo para su bienestar y puedes ser sancionado.