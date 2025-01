"Déjame vivir en paz": Ana Obregón rompe su silencio y responde a la polémica con Nia Correia en las campanadas

La polémica entre Ana Obregón y Nia Correia ha vuelto a ser tema de conversación, y esta vez la actriz ha dado su versión en el programa Y ahora Sonsoles. Con la voz quebrada y visiblemente afectada, Obregón ha respondido a las acusaciones del presentador Roberto Herrera, quien recientemente aseguró que la actriz no facilitó las cosas a la cantante durante la grabación de un spot publicitario para las Campanadas de 2022.

Ana ha comenzado recordando el contexto emocional de ese momento, ya que acababa de perder a su padre tan solo un mes antes de recibir la propuesta de RTVE para dar las Campanadas. Reconoció que, pese a su dolor, aceptó el reto, aunque las circunstancias no fueron fáciles: “El duelo por un hijo no pasa nunca, y necesito más tiempo para prepararme porque no duermo por las noches”.

Según relata, el día de la grabación, todo el equipo estaba citado a las 8:30 de la mañana. Mientras esperaba, le informaron que Nia Correia se retrasaría debido a un problema con su vuelo. Cuando finalmente llegó, Obregón le pidió que se diera prisa en maquillaje debido a un compromiso personal: una misa en homenaje a su hijo, Álex Lequio. “No quería decirle cuál era el motivo, pero era muy importante para mí”, explicó con los ojos llenos de lágrimas.

El retraso, sumado a la presión del tiempo, también afectó a Los Morancos, quienes tenían una función de teatro ese mismo día. Obregón recordó que, cuando Nia finalmente bajó al set, no lograba decir su frase, visiblemente nerviosa. Según la actriz, fue decisión de RTVE apartar a la cantante para que se relajara, dejando claro que ella no tuvo nada que ver con ese desenlace.

En cuanto a Roberto Herrera, Ana no ocultó su sorpresa ante las recientes declaraciones: “¿Por qué saca esto ahora? ¿Quién es Roberto? Parece que utiliza esta polémica porque estrena programa”. Su comentario, lleno de ironía, dejaba en el aire la posibilidad de que todo esto sea una estrategia mediática del presentador.

El episodio, ocurrido hace tres años, vuelve a poner el foco en los retos emocionales y profesionales que Ana Obregón ha enfrentado en los últimos tiempos. Más allá de las controversias, la actriz insiste en su deseo de paz: “Déjame vivir en paz”, concluyó, dirigiéndose tanto a Nia como a Roberto, cerrando un capítulo que nunca buscó abrir.