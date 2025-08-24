Deja de comprar estos huevos ahora: la OCU los considera los peores del supermercado

En los últimos meses, casi toda la cesta de la compra se ha encarecido. Algunos alimentos básicos se han disparado, y los huevos no son la excepción: en cuestión de semanas, su precio ha subido más de un 25 %.

Esta subida ha hecho que los consumidores sean más cuidadosos a la hora de elegir, buscando productos que no solo sean económicos, sino que también cumplan lo que prometen en sus etiquetas.

Sin embargo, un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en alerta a los compradores: no todas las marcas de huevos camperos cumplen con las expectativas que generan sus envases y anuncios.

Si compras estos huevos camperos, deja de hacerlo YA

La OCU ha analizado a fondo 30 marcas de huevos disponibles en los supermercados españoles, evaluando aspectos clave como frescura, grosor de la cáscara, color de la yema, sabor… y, por supuesto, el precio. Los resultados no dejan lugar a dudas: algunas marcas de huevos camperos que se venden como “premium” y más caras, no cumplen con la calidad que los consumidores esperan.

Esto demuestra que, en muchos casos, el término “campero” se utiliza más como etiqueta de marketing que como reflejo de un mayor bienestar animal o un sabor superior. El informe de la OCU llega en un momento especialmente relevante, ya que el huevo sigue siendo un alimento básico en la dieta de millones de familias. Pagar más por un producto que no cumple lo que promete genera frustración y desconfianza.

El caso más preocupante del reciente análisis de la OCU sobre huevos camperos de supermercado es, sin duda, la marca blanca de Alcampo. Su versión campera obtuvo la peor calificación de todas. Los expertos detectaron problemas evidentes: falta de frescura, cáscaras demasiado frágiles y un color de yema pálido, indicativo de una alimentación deficiente para las gallinas.

Pero lo más decepcionante fue el sabor, descrito como insípido y muy lejos de lo que se espera de un huevo realmente campero. Según la OCU, este producto no solo no justifica su precio, sino que tampoco cumple con la calidad que promete en la etiqueta, convirtiéndose en una advertencia directa para los consumidores.

Este resultado debería servir de alerta para quienes confían ciegamente en etiquetas como ‘campero’ o ‘ecológico’. La OCU advierte que no basta con la palabra ‘campero’: podrías estar pagando más por un producto que, en realidad, no ofrece ninguna ventaja.