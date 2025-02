De defender el 'método Llados' a ser despedido del trabajo: así es la vida del alumno más fiel

Amadeo Llados es un 'influencer' que empezó su andadura en las redes sociales dando consejos en el mundo del fitness y se dio a conocer al gran público a raíz de una serie de consejos y una actitud contudente ante los estilos de vida sedentarios. En poco tiempo se hizo famoso su "panza, panza, panza" y por su forma despectativa de referirse a los mileuristas.

Llados se caracteriza por mostrar un estilo de vida caro y coches deportivos adquiridos gracias a tener trabajo y constancia. Su discurso es muy extremo, y ha sido foco de muchas críticas, pero también cuenta con una legión de seguidores dispuestos a dejarlo todo para tener un futuro exitoso.

Javier Moro, el alumno de Llados que defendió su método en 'Equipo de investigación'

Visto el alcance que estaba teniendo el fenómeno Llados, el programa 'Equipo de investigación' de La Sexta decidió indagar y conocer más a fondo los entresijos de este método. Por eso, entrevistó a Javier Moro, un alumno que comparte su día a día en redes sociales y que se ha posicionado como un fiel defensor de todos los consejos del influencer.

El hombre explicó a principios de 2024 que su vida había cambiado "radicalmente" y que se había quitado el estrés, el agobio y las preocupaciones. "Me ha enseñado a vivir". Javi contó que seguía trabajando en un supermercado porque "no es un camino de rosas" y que "si fuese fácil, todo el mundo sería millonario".

Asimismo, explico que en ese momento "no estaba generando nada" y que se había separado de su entorno. "No tengo amigos ahora mismo. Todo es positivo, no hay nada negativo". Sin embargo, su vida ha sufrido un revés importante después de que no le hayan renovado el contrato de trabajo.

Javier ha explicado que en la empresa había bajado la producción y que fue al baño a hacer 50 push-ups (flexiones) "para agradecer que me han echado del trabajo". El hombre mantiene la actitud positiva y quiere quedarse con el lado bueno de esta situación.