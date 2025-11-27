Esta deducción se pasa por alto, pero puede hacer que ahorres hasta 1.200 euros en la renta de este año

A pesar de que aún queden varios meses para presentar la declaración de la renta del ejercicio actual, lo mejor que podemos hacer es contar con toda la información posible sobre las deducciones que nos hagan ahorrar algo de dinero.

En este sentido, existen deducciones de distintos tipos a las que podemos acceder según nuestras condiciones fiscales, pero aquí nos centraremos en relación a una en concreto.

Hablamos de una deducción que podemos aplicar en la declaración de la renta y que está relacionada con el alquiler de nuestra vivienda habitual. De esta manera, existen deducciones a nivel autonómico a las que podremos recurrir.

Eso sí, la cantidad de dinero que ahorraremos en la declaración de la renta con las mismas dependerá de la Comunidad Autónoma en la que tengamos la vivienda alquilada.

En cuanto a las cantidades como tal, el límite máximo de deducción se encuentra en Madrid, donde podremos ahorrarnos hasta 1.237 euros en la declaración de la renta.

En cuanto al resto de Comunidades Autónomas, en Andalucía llegaría a 600 euros, en la Comunidad Valenciana a 700 euros, en Castilla y León a 459 euros, en Castilla-La Mancha a 450€.

Por otro lado y en relación a las Comunidades Autónomas con el límite máximo más bajo, nos encontramos con Cataluña, Extremadura, Galicia y Aragón, donde asciende a un máximo de 300€.

Por último y si prestamos atención a las islas, en Canarias se corresponde con 500€ de deducción y en Baleares llegaría a los 400€, lo cual tampoco está nada mal de cara a ahorrar dinero en la declaración de la renta.