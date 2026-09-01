MÚSICA
La dedicatoria de Ana Mena a Óscar Casas: "No tiene nada que ver con Shakira"
La cantante le dedicó un verso a su expareja, meses después de su ruptura
Ana Mena y Óscas Casas decidieron poner fin a su relación el pasado mes de junio, tras casi dos años siendo pareja. Una decisión unánime y sin polémica alguna, aunque sigue siendo muy reciente para la cantante.
A través de sus redes sociales y en declaraciones para la revista GQ, la cantante malagueña desveló un pequeño pero doloroso verso de sus nuevas composiciones escritas en estudios de Londres: "Cómo me duele… me duele, duele y no he podido", decía la letra.
La malagueña afirma que es el proyecto más personal que ha hecho hasta el momento, el más profundo y sincero. Quizá, marcado por el desamor. Declaró abiertamente que no le apetece "cortarse ni suavizar según qué cosas" y que busca expresarse de una forma mucho más directa.
No se asemeja a Shakira
Aún no hay una fecha de salida oficial para el nuevo disco de Ana Mena, pero la artista ya se encuentra ultimando los detalles en el estudio, pero todo apunta a que será en enero o febrero de 2027. Los medios de comunicación se han hecho 'eco' del verso y lo han comparado con Shakira.
El entorno apunta a que la cantante escribe desde la transición del duelo y el cariño, y no desde el rencor. La ruptura se produjo de manera amistosa y sin terceras personas de por medio.
Tocada, pero saldrá adelante
En el Big Sound Festival en Valencia, que se hizo en junio, rompió a llorar mientras cantaba su tema "Lárgate", tras confirmarse su ruptura con Óscar Casas, reconociendo ante su público que no estaba pasando por su mejor momento personal.
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