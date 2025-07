Dedican un mural a Lamine Yamal en Barcelona para su 18º cumpleaños

Queda un día para que Lamine Yamal cumpla los 18. Un día marcado en rojo en el calendario, porque el de Rocafonda cumplirá la mayoría de edad y el Barça prepara un homenaje, con el dorsal 10 en la recámara. Lamine ya es una icono, no solo en Barcelona, sino en el mundo entero. La pasión que se desprende hacia el futbolista es brutal, y no es menos tras la temporada que ha hecho.

El artista urbano Tvboy ha homenajeado al futbolista blaugrana con motivo de su cumpleaños, que está a la vuelta de la esquina. En su última obra, ha retratado la imagen de Lamine bajo un traje del súper-héroe Superman, acompañado por la poderosa frase: "When the will is strong, obstacles are small”, es decir, "cuando la voluntad es fuerte, los obstáculos son pequeños", dice.

Un reflejo para las nuevas generaciones

La obra dedicada a Lamine Yamal ha amanecido este sábado por las calles de Barcelona. El retrato viene acompañado de la L en el pecho del traje de Superman. “Quería hacer algo relacionado con su cumpleaños. Pensé en ponerle el '18', pero al día siguiente estaría desactualizado. Entonces se me ocurrió poner la ‘L’ de Lamine, que es algo más eterno. Él es un campeón que ha venido para quedarse”, dice TV Boy en declaraciones para un reportaje de Mundo Deportivo.

“Es un chico muy joven que ha conseguido muchas cosas, pero también representa una España nueva, hecha de hijos de inmigrantes. No solo representa a la juventud, sino a una juventud más inclusiva. Nació aquí, como muchos otros hijos de personas que han venido al país para trabajar. También es un mensaje contra el racismo”, explica el artista para MD.

“Como jugador, me gusta su estilo desenfadado, se nota que disfruta en el campo. Y como persona, me sorprendió lo maduro que es para su edad. Siempre se quita méritos y da las gracias al equipo. No es egocéntrico, como sí lo son otros jugadores”, dice de Lamine.

La pasión contrastada en pintura

TV Boy ha hecho varias pinatadas en la capital de España y las dos han estado relacionada con el deporte. Una de ellas, un abrazo entre Alcaraz y Rafa Nadal, con motivo del Mutua Madrid Open. Otra, con Mbappé, un guiño a su supuesta llegada el próximo año al club blanco.

Las obras del artista TV Boy / TV Boy

En el caso de Lamine, no es la primera vez que el artista callejero lo dibuja. Hace meses, el artista retrató a la figura del Barça en un mural ubicado cerca de la Torre Agbar en la Plaça de les Glòries de Barcelona. El dibujo mostraba a Lamine Yamal junto al futbolista Nico Williams, destacando la diversidad y el talento en el deporte tras la Eurocopa.

Además, en su localidad natal de Rocafonda, se ha erigido otro mural que rinde homenaje a Lamine Yamal, subrayando sus raíces y el orgullo de su comunidad. Unos murales que reflejan el impacto y la admiración que Lamine Yamal ha generado en sus dos años y medio como profesional.

Retrato de Lamine Yamal junto a una obra con Nico, de TV Boy / TV Boy

Lamine Yamal está camino a ser un jugador que escriba varias páginas en la historia del Barça. El de Mataró ha visto a crecer a sus ídolos y referentes, como Messi, Neymar, Puyol... y ahora está cumpliendo el sueño que tenía desde pequeño: jugar en el primer equipo del Barça.