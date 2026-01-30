Declarar la Renta "a cero" puede costarte miles de euros: La advertencia de Emilio Baena, extrabajador de Hacienda

La declaración de la Renta es uno de los momentos más delicados del año para la economía de todo español. Y es importante saber que lo que puede parecer un movimiento adecuado, como declarar "a cero" o incluso en negativo, también puede acabar teniendo consecuencias graves.

Cuidado, debes saber esto al presentar tu declaración de la Renta

Así lo ha advertido Emilio Baena, un extrabajador de Hacienda que revela que esa presentación tan a la baja puede considerarse legalmente una infracción, en especial si está se lleva a cabo fuera de plazo.

El motivo de ello, explica el exempleado, es que no queda cuota a ingresar sobre la que se pueda aplicar un pertinente recargo. Por ello, el siguiente paso puede ser el de recibir una sanción que vaya desde los 200 euros hasta cifras tan imponentes como 20.000 euros.

Esencialmente, el mensaje que quiere mandar el antiguo trabajador de Hacienda es que es mejor presentar una declaración solo cuando estés obligado o corresponda legalmente. De lo contrario, es de máxima prioridad conocer adecuadamente todos los plazos y ser consciente de los datos que se presentan.

Lógicamente, las intenciones detrás de presentar declaraciones de este tipo es que se produzcan posibles devoluciones durante la pertinente campaña. Pero al mismo tiempo, lo que se ve como una oportunidad puede acabar convirtiéndose en una penalización notable.

Emilio Baena lanza esta advertencia porque se tiene constancia de que muchos españoles intentan cada año llevar a cabo estrategias de este tipo, y sin embargo existe mucho desconocimiento acerca de las repercusiones legales que pueden acarrear.

La conclusión, por lo tanto, es de que no vale arriesgar una presentación de la que no se tiene seguridad que vaya a tener un impacto positivo sobre la persona. No se trata de uno de esos escenarios en los que 'jugársela' sea lo recomendable.