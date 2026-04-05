Declaración de la Renta: Hacienda puede devolver hasta 1.000 euros a miles de ciudadanos

Queda pocos días para que comience la nueva campaña de la declaración de la Renta. Como es habitual, la presentación corresponde a los ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior.

Para cumplir con este proceso, los contribuyentes deben tener en cuenta todas las obligaciones fiscales. A partir del 8 de abril, los españoles tienen varias vías disponibles para hacer su declaración hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Este año, Hacienda ha confirmado que algunos ciudadanos podrán beneficiarse de una devolución de hasta 1.000 euros. No obstante, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos, como su situación familiar y económica.

Hablamos de la deducción por alquiler de vivienda habitual, que se incluye dentro del tramo autonómico de la declaración de la Renta. Este aportado requiere introducir los datos manualmente, por lo que muchos usuarios omiten esta parte del borrador.

Persona haciendo la declaración de la renta / .

En Cataluña, es la primera campaña de la renta que entra en vigor. Los cambios fueron aprobados por la Generalitat e introducidos por el Decreto Ley 5/2025. En este caso, no la podrán aplicar los contribuyentes que superen el tope de renta de 30.000 euros.

Según explica el portal de Generalitat, "las personas contribuyentes pueden deducir el 10%, hasta un máximo de 500 euros anuales (1.000 euros en caso de declaración conjunta), de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo".

No obstante, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos para aplicar la deducción. El Govern apunta que se podrán beneficiar aquellos que tengan 35 años o menos, durante la fecha de devengo del impuesto, o hayan estado en paro 183 días o más durante el ejercicio.

Además, también podrán aplicar la deducción aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, sean viudos y tengan 65 años o más. Cabe destacar que "una misma vivienda no puede dar lugar a la aplicación de un importe de deducción superior a 1.000 euros".