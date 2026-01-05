Declaración de Nicolás Maduro y su esposa ante el juez en Nueva York, en directo

Termina la audiencia de Nicolás Maduro

La audiencia inicial de Nicolás Maduro ante un tribunal federal en Nueva York concluyó este lunes tras varias horas de procedimientos formales. Durante la sesión, el exmandatario venezolano reafirmó su inocencia y declaró de manera enfática: “Soy inocente, no soy culpable”, frente a los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que se le imputan.

El encuentro con la justicia estadounidense tuvo un carácter principalmente administrativo, en el que se notificaron los cargos, se aseguraron los derechos legales del acusado y se registró oficialmente su declaración de no culpabilidad. No se trató de un juicio, sino de la fase inicial de un proceso judicial que podría extenderse por años.

Maduro fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, acompañado por su equipo legal, y permaneció en custodia durante toda la audiencia. La defensa anticipa que cuestionará la jurisdicción de Estados Unidos y podría argumentar inmunidad como jefe de Estado, un punto que se espera sea clave en las siguientes etapas del proceso.