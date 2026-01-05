En directo
Crisis Estados Unidos - Venezuela
Declaración de Nicolás Maduro y su esposa ante el juez en Nueva York, en directo
El presidente de Venezuela declarará ante el Juez de 92 años, Hellerstein, en Nueva York
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA, se dirigen a un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero, durante un ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano.
Está previsto que comparezcan ante el juez a las 18:00 (hora peninsular).
Más frases destacadas de la comparecencia de Maduro
Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos que se le imputan, afirmando que las acusaciones carecen de sustento legal y responden, según él, a motivaciones políticas. Con tono firme, sostuvo que el proceso en su contra busca socavar la soberanía venezolana y deslegitimar a las instituciones que aún lo respaldan.
Durante su declaración, insistió en que no reconoce autoridad alguna que no emane del orden constitucional que defiende. “Todavía soy el presidente de Venezuela”, afirmó, subrayando que su mandato, a su juicio, sigue vigente y respaldado por una parte del aparato estatal y de la población.
Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se declara inocente
Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, también se declara inocente de todos los cargos ante el tribunal de Nueva York.
Termina la audiencia de Nicolás Maduro
La audiencia inicial de Nicolás Maduro ante un tribunal federal en Nueva York concluyó este lunes tras varias horas de procedimientos formales. Durante la sesión, el exmandatario venezolano reafirmó su inocencia y declaró de manera enfática: “Soy inocente, no soy culpable”, frente a los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que se le imputan.
El encuentro con la justicia estadounidense tuvo un carácter principalmente administrativo, en el que se notificaron los cargos, se aseguraron los derechos legales del acusado y se registró oficialmente su declaración de no culpabilidad. No se trató de un juicio, sino de la fase inicial de un proceso judicial que podría extenderse por años.
Maduro fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, acompañado por su equipo legal, y permaneció en custodia durante toda la audiencia. La defensa anticipa que cuestionará la jurisdicción de Estados Unidos y podría argumentar inmunidad como jefe de Estado, un punto que se espera sea clave en las siguientes etapas del proceso.
Así empezó la declaración
En la Corte Federal, Nicolás Maduro solicitó audífonos para escuchar la traducción de los cargos que se le iban a imputar en su contra.
Maduro: "Soy inocente"
Primera declaración: Maduro le dice al juez "soy inocente, no soy culpable", en comparecencia ante el tribunal por cargos de narcotráfico.
Empieza el juicio contra Nicolás Maduro
El expresidente de Venezuela declara en el juzgado.
A la espera del juicio, que se prevé corto
La comparecencia de Nicolás Maduro apunta a ser muy breve. Posteriormente, cuando se le comunique todos los cargos al que se le acusa, se le encerrará en la prisión durante un año hasta que se realice el juicio final.
El hijo de Maduro, estalla contra Trump: "Están secuestrados"
Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano, tomó la palabra este lunes en la Asamblea Nacional de Venezuela antes de la jura de Delcy Rodríguez como presidenta del parlamento. Su discurso se produjo en un contexto de alta tensión política, tras la captura de su padre en un operativo estadounidense.
Durante su intervención, Maduro Guerra expresó su pesar por la ausencia de su progenitor, afirmando que "hoy estamos con un ausente", pero subrayó que esto no significa debilidad por parte de su familia ni del país.
El joven político enfatizó que la detención de su padre no solo afecta a un individuo, sino que representa un desafío histórico. "No secuestran a un hombre, están desafiando a una estirpe histórica", señaló ante los diputados presentes, en un mensaje cargado de simbolismo y patriotismo.
