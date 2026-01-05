Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis Estados Unidos - Venezuela

Declaración de Nicolás Maduro y su esposa ante el juez en Nueva York, en directo

El presidente de Venezuela declarará ante el Juez de 92 años, Hellerstein, en Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA, se dirigen a un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero, durante un ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano.

Está previsto que comparezcan ante el juez a las 18:00 (hora peninsular).

