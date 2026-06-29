FAMOSOS
La declaración de amor de Pipi Estada (71 años) a su nueva novia: "Es mi mejor amiga, hablo con ella prácticamente a diario, se ha convertido en una persona esencial en mi vida"
El colaborador de 'El Chiringuito' y 'Radio Marca' vuelve a creer en el amor después de conocer a 'Lolita'
José Manuel Estrada Calzada, más conocido como Pipi Estrada, es uno de los periodistas deportivos más mediáticos del país. No obstante, su popularidad no se debe únicamente a su trayectoria profesional, sino también a su vida sentimental, ya que a lo largo de los años ha protagonizado diversas relaciones que han acaparado la atención de los medios especializados en la prensa del corazón.
A sus 71 años, el colaborador de 'El Chiringuito' y 'Radio Marca' ha vuelto a enamorarse de 'Lolita', su nueva pareja. El periodista deportivo acudió a los Premios Sancho Panza, donde recibió el galardón de comunicación y periodismo, juntamente con ella, con quien fue fotografiado dándose un beso, según adelantó 'Europa Press'.
En el discurso que otorgó tras recibir la mentada distinción, Estrada señaló que "tengo personas que se alegran cuando me pasan cosas buenas, como, por ejemplo, mi novia actual, Lolita, que viene de Palma de Mallorca". No se quedó ahí, pues le agradeció por "su generosidad" y por "coger tantos aviones para ver este trasto".
Desde 2025, enamorado de 'Lolita'
Su relación con 'Lolita' no ha sido fruto de estos últimos meses, sino que desde finales de 2025 ya la estaba conociendo profundamente, tal como reconoció en el programa 'Fiesta', presentado por Emma García.
"Es mi mejor amiga, hablo con ella prácticamente a diario, se ha convertido en una persona esencial en mi vida. Es una persona maravillosa que me da paz", expresó en el formato de Telecinco.
Por otro lado, quiso dejar claro que no es una persona "conocida", pero que le da "lealtad, seguridad y máxima confianza". Además, reconoció que "con todos estos ingredientes soy una persona diferente... estoy en mi mejor momento, ya que soy otro hombre".
Estas han sido algunas de sus parejas...
La primera pareja que tuvo fue Teresa Viera, madre de sus dos hijos mayores Francisco y Borja, pero poco duró la relación, pues rompió con ella tras hacerse pública su romance con Terelu Campos. "Me podía haber separado de una forma mucho más elegante y no tan cutre. Se enteró por una portada y me despertó con ella", señaló en su día.
La relación duró tres años, pero fue todo muy intenso, especialmente por los conflictos que vivieron. Actualmente, ella no quiere saber nada del periodista deportivo: "Tenemos una relación correcta, no cordial. Es una persona que ha formado parte de mi pasado. No tengo ningún sentimiento hacía él".
Después, conoció a Miriam Sánchez en Telecinco y tuvieron una hija en común, Miriam. La ruptura fue pública, concretamente en el plató de televisión de 'MyHyV'. "Lo he dejado con Pipi porque no puedo aguantar determinadas situaciones en las que parezco la tonta de España", reveló.
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