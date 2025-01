La declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez en medio de la guerra con Wanda Nara: "Estoy donde debo estar"

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está totalmente rota, pero el culebrón no acaba. Tras varias idas y venidas e infidelidades entre medio, desde verano, la pareja está atravesando un proceso legal para obtener el divorcio.

Ahora van saliendo nuevas informaciones que siguen poniendo en jaque al vínculo entre ambos. Desde hace unas semanas la modelo volvía a mantener una relación con L-Gante (aunque hace unos días anunciaron su ruptura), mientras que había rumores de que el futbolista estaba con la China Suárez.

El miércoles, el jugador compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías de sus hijas junto a la China Suárez, y Wanda Nara no dudó en estallar tras verlo. Sin embargo, este jueves el futbolista ha emitido un comunicado en el que critica la reacción de su expareja.

"Me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades (...) Me excluyeron de mi propio departamento con una falsa denuncia de violencia (...) Después de 20 días de no ver a sus hijas, lo primero que se le ocurre es manipularlas, llevarlas a tal punto de decir barbaridades de las cuales tengo pruebas que son todos mentiras, exponerlas a tanto odio que tiene ella misma con la persona que está a mi lado hoy en día", ha publicado.

Tras esto, este mismo jueves, Icardi ha sorprendido a todos compartiendo unas fotografías junto a la China Suárez y confirmando que mantienen una relación: "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas.. Quién sabe.. Son cosas del destino.. Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer".

El futbolista ha dejado muy claro que quiere estar junto a María Eugenia Suárez: "Hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas.. Hoy no necesito más señales.. Sé que con vos, estoy donde debo estar".