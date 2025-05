La decisión del hijo mayor de Frank Cuesta tras los polémicos audios

No están siendo días fáciles para Frank Cuesta tras el polémico vídeo confesando que toda su vida ha sido una auténtica farsa: "No soy veterinario, no tengo cáncer y nunca he rescatado animales". Horas más tarde, el herpetólogo reconoció que se vio obligado a leer un guion y que todo era mentira.

El naturalista confesó que "soy muchas cosas, pero soy buena persona. Soy un gilip*llas, un mentiroso, manipulado, pero soy buena persona, he intentado ayudar a los demás, hacerlos felices a los que estaban lado mío".

Antes que Cuesta se desmintiese a sí mismo, su hijo mayor, Zape, le defendió a través de un comunicado: "Llevamos dos meses bajo acoso, me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer de un guion diciendo que nunca tuvo cáncer...".

Ahora, Zape ha decidido de cortar de raíz el problema y ha anunciado una decisión drástica en un vídeo de YouTube: "Necesito explicar un poquito lo que ha pasado en los últimos seis días. He estado bastante a mi rollo, la verdad. Agobiado. Hemos tenido juicios".

El exfutbolista reconoce que necesita salir de Tailandia porque "ahora mismo no me siento seguro estando en Tailandia", aparte confiesa que fue al país con el objetivo de "ayudar a mi padre con el tema de las querellas".

Sin embargo, aún tiene un tema por resolver antes de volver a España: el pasaporte: "Aún no ha llegado, pero me tengo que ir. Y me voy a ir. Ya no estaré en el país de Tailandia".

El hijo mayor del herpetólogo admite que no están siendo tiempos fáciles para ellos: "Llevamos dos meses muy complicados, pero bueno, así es la vida. Al final todo pasa".

Para zanjar el tema, quiso mandar un mensaje para todas aquellas personas que se han preocupado por él y su familia: "Me gustaría agradecer a toda la gente que está ahí apoyando, viendo los vídeos".