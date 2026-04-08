La decisión de Donald Trump sobre su amenaza a Irán, al descubierto

Donald Trump puso en jaque mate a Irán después de lanzar un ultimátum a través de su cuenta personal de Truth Social, donde alertó de que ayer por la noche iba a morir todo una civilización "para no volver jamás". Aunque, admitió que "no quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

El presidente de Estados Unidos informó que después de "un cambio de régimen total" podría producirse "algo revolucionario y maravilloso", aunque señaló que el desenlace podría ser devastador.

Después de muchas horas de negociación, debido a que Trump puso un ultimátum máximo que expiraba a las 20:00 horas en Washington, Estados Unidos e Irán aceptaron la propuesta de Pakistán y habrá un alto al fuego de dos semanas.

El presidente estadounidense anunció la suspensión de los bombardeos a cambio de que Therán abra durante ese tiempo el estrecho de Ormuz, una propuesta que aceptó el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi.

La clave en la negociación fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha invitado a las delegaciones de Washington y Thherán a verse las caras el próximo viernes en Islamabad, con el propósito de "seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas".

La prórroga se dio a conocer apenas una hora y media antes de que acabase el ultimátum del político republicano, quien amenazaba en "acabar con un país entero en una noche".

Donald Trump, en el punto de mira / Daniel Heuer / BLOOMBERG

El presidente de Estados Unidos compartió un mensaje en Truth Social para comunicar la tregua de dos semanas: "Sujeto a que la República Islámica dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas".

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En cambio, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado en el que acepta las negociaciones, pero avisan: "Esto no implica el fin de la guerra".