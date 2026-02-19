"Se lo decía en bolívares venezolanos": la surrealista explicación de Javi Poves tras su bronca con el árbitro

Javi Poves es una de las figuras más controversiales del mundo del fútbol en España, sobre todo comenzando por sus peculiares ideas como el 'Terraplanismo'. La última polémica de Poves llegó de una bronca tremenda que tuvo con un árbitro durante el más reciente encuentro de su Club Deportivo Colonia Moscardó.

Javi Poves sigue dando que hablar tras su última disputa arbitral

El encontronazo de Javi Poves se hizo tremendamente viral entre otras cosas porque soltó frases como que si el árbitro venía a cobrar 300 euros, le avisara antes porque podía enterrarlo en dinero. Solo que ahora ha matizado sus palabras.

Ha sido en una reciente intervención en el Partidazo de COPE que Javi Poves justamente ha explicado en mayor detalle su frase más polémica. ¿La gran sorpresa? Que según cuenta no estaba hablando en euros, sino en bolívares venezolanos.

En efecto, tal y como comenta Poves en COPE, el comentario lo realizó aclarando de manera posterior que era en una divisa distinta al euro, ya que asegura que en el caso del euro no tiene suficientes fondos como para "enterrar" a nadie.

Obviamente, el comentario choca también por el añadido de "con 100 pavos tienes un metro cúbico de dinero". La realidad es que a cada mayor explicación de Javi Poves, la escena con el árbitro toma un tono cada vez más surrealista.

Lo cierto es que por mucho que pueda matizar ahora Javi Poves, la RFEF le ha impuesto una sanción ejemplar: no podrá entrenar durante dos años y además deberá pagar una multa de 3.500 euros. Y no, no parece que le vayan a aceptar bolívares venezolanos en este caso.

Como era de esperar, la intervención de Javi Poves en COPE ha dejado muchos comentarios en redes sociales, pero en general se palpa cierta sensación de hartazgo en torno a que se le siga dando cuerda a figuras tan controversiales.

¿Qué te parecen las declaraciones de Javi Poves? ¿Compras que durante la discusión con el árbitro estuviera pensando en bolívares venezolanos o por el contrario crees que es otra intervención 'curiosa' para seguir dando que hablar?