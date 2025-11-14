Más de una decena de avisos: El Meteocat pone en alerta a Catalunya por las fuertes rachas de viento

Este fin de semana estaba ligeramente marcado en rojo por el Meteocat, pues se conocía que las condiciones climatológicas iban a distar de lo 'ideal'. Tanto es así que en el día de hoy el servicio meteorológico de Catalunya ha tenido que emitir una serie de importantes avisos.

Catalunya, en alerta por las fuertes rachas de viento

Durante las primeras horas del día nos hemos de marchar hasta el norte y noroeste del territorio catalán, donde se acumulan mayormente todos los avisos lanzados por el Meteocat a razón de un solo elemento: fuertes rachas de viento.

Es así que durante la madrugada, las comarcas de Pallars Jussà, Alt Urgell y Solsonès han recibido el aviso moderado por el viento, mientras que Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya, Berguedà y Ripollès han recibido el aviso de alta peligrosidad.

Pero esto no acaba aquí, pues a pesar de que el paso de las horas hace que las rachas de viento disminuyan en su fuerza, de las 06:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía, se han mantenido avisos 'moderados' en Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya y Ripollès.

El Meteocat ha determinado así que en las zonas más afectadas por el viento podían llegar a experimentarse rachas que superaran los 25 metros por segundo, que viene a ser un equivalente de 90 kilómetros por hora. Por ello, lógicamente, se ha recomendado extremar la precaución.

Asimismo, hay que mencionar que la lluvia acompañará a esta jornada de viento, y es que acorde al Meteocat no se descartan precipitaciones en ni un solo punto de Catalunya. Las lluvias serán de intensidad débil a moderada, con posibilidad de tormenta aislada pero poca acumulación en general.

A pesar del clima, sorprende que el Meteocat detecte que la temperatura no fluctuará de forma notable. Se esperan máximas más bajas pero mínimas más altas, con lo que la sensación térmica no cambiará demasiado respecto a estos últimos días.

Por lo general será una jornada muy gris en Catalunya, marcada así por nubes, precipitaciones generalmente débiles, fuertes rachas de viento y una temperatura que se mantendrá estable. Si tenías planes al aire libre para hoy, definitivamente considera moverlos.