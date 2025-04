Decathlon cerrará 25 tiendas en mayo: lista completa de las ciudades

La popular cadena de ropa y artículos deportivos, Decathlon, ha anunciado el cierre de 25 tiendas a partir del mes de mayo. La empresa francesa ha tomado esta drástica decisión por la necesidad de reorganizar su red comercial ante el crecimiento del comercio electrónico y los actuales hábitos de consumo.

Esta medida ha generado una fuerte preocupación en sus empleados, ya que se estima que afectará directamente a unas 400 personas. Este cierre tendrá un enorme impacto económico y social en las comunidades locales.

Las tiendas físicas afectadas están ubicadas en Francia, pero existe el temor de que la compañía repita su estrategia en otros países, como España. Los consumidores se han habituado a comprar sin salir de su domicilio y recibir productos en menos de 24 horas, ejerciendo un cambio en los hábitos de compra.

La situación ha provocado que cada vez resulte más complejo mantener locales abiertos. En este contexto, Decathlon argumenta que "algunas tiendas físicas se han vuelto menos rentables. Tenemos que adaptarnos".

Esta reestructuración provocará una importante pérdida de puestos de trabajo. Decathlon ha comunicado un plan de apoyo para los empleados, con posibilidad de recolocarlos en otras tiendas, ayudas de movilidad y programas de formación.

No obstante, los sindicatos no parecen satisfechos con esta propuesta, ya que creen que muchas personas no podrán aceptarla, sobre todo quienes cuenten con alguna limitación de transporte o responsabilidad familiar.

Lista de ciudades afectadas por los cierres de Decathlon

En la lista de cierre de tiendas físicas, figuran grandes ciudades como Burdeos, Marsella, Nantes y Lyon. En la ciudad de Arras, una de las tiendas llevaba más de diez años en funcionamiento.

Martine Laval, antigua trabajadora y cliente del comercio, ha expresado la situación de los vecinos: "Es un verdadero shock. Esta tienda no era solo un lugar para comprar, era parte de nuestra vida diaria. Aquí nos encontrábamos, compartíamos y descubríamos el deporte".