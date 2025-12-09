Una década reconociendo el liderazgo de las mujeres

La periodista Helena García-Melero y el equipo catalán de regatistas que participó en la Puig Women's America's Cup 2024, fueron dos de los premios de la décima edición de la gala de entrega de premios de la asociación Talent Femení que se celebró este fin de semana en la finca Vilanoveta de Sant Pere de Ribes. El acto reunió a cerca de doscientos asistentes y fue conducido por la presentadora Montserrat Balada.

La asociación Talent Femení ha celebrado la décima edición de sus premios consolidando un proyecto que, como bien expreso en su discurso la presidenta, Susana Villagrasa, a lo largo de una década, se ha convertido en un referente en la promoción y el reconocimiento del talento femenino en todos los ámbitos profesionales.

En esta edición, al igual que en las anteriores, se ha reconocido a nueve mujeres y un hombre por su labor en sectores tan diversos como el deporte, la ciencia, la cultura, comunicación y empresa socialmente comprometida.

También se ha entregado un premio especial a la trayectoria y otro a la implicación de un hombre en la defensa de los valores de igualdad de género.

El acto ha contado con un amplio respaldo institucional y empresarial, que ha permitido mantener la continuidad del proyecto y reforzar el compromiso con la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del liderazgo femenino en todas las esferas sociales. También destacó la presencia de representantes de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Salou, recientemente proclamada Ciudad de la Cultura 2025.

Los premios estuvieron repartidos en diez categorías:

Trayectoria: Olga Jiménez- empresaria y mentora de negocios.

Vinicultura. Montse Rexach- enóloga y cuarta generación de Caves Rexach.

Deporte: Silvia Mas, Neus Bover, Paula Barceló, María Cantero y Nicole Va Der Velden- Finalistas de la Puig Women’s Américas Cup 2024.

Tic y Comunicación: Carola Fernández Rodríguez- periodista de RTV Maricel

Cultura: y Ocio: Mireia Rosich- directora del Museo Víctor Balaguer

Científica y Salud: Cristina y Trinidad Valentí- Fundadoras de Artesanía Agrícola SL.

Ingeniería: Dra. Marisa Zaragozá- directora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú.

HeForShe: Jordi Martí- periodista y defensor de la visibilidad femenina en los medios.

Socialmente Comprometida: Dra. Marisa López Teijón- impulsora de proyectos de vivienda asequible en Canyelles.

Premio de Honor: Helena García Melero- Periodista, comunicadora y directiva en comunicación.

Entre las autoridades asistentes se hallaban la senadora Abigail Garrido; Anna Herrera, alcaldesa de Sant Pere de Ribes; Pere Granados, alcalde de Salou; Rosa Huguet, alcaldesa de Canyelles; Marta Verdejo, alcaldesa de Olivella y presidenta del NODE Garraf; Anna Ribera, concejala de Capitalidad y Proyección de Vilanova i la Geltrú; Lourdes Sánchez, primera teniente de alcalde de Vilafranca del Penedès; y Yolanda Ferrer, secretaria de la Conselleria de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, acompañados de Susana Villagrasa, presidenta de Talent Femení.

También asistieron representantes del mundo empresarial y social de nuestro territorio. Además de los diferentes medios de comunicación en donde la asociación Talent Femení tiene espacios propios regulares, como este mismo diario Sport, y las emisoras de radio donde tiene presencia, Radio Vilafranca, Radio El Vendrell, Radio Canal Blau de Vilanova y la Geltrú y Radio Maricel Sitges. Susana Villagrasa, dio por finalizada la gala agradeciendo la presencia a todos los asistentes y a la colaboración de los patrocinadores. Villagrasa reconoció el valor de la junta inicial y el de la junta actual, y alabó el trabajo y compromiso que recibe a diario de su equipo.

Con esta décima edición, los Premios Talent Femení reafirman su papel como plataforma de visibilidad e impulso del talento y el liderazgo de las mujeres, con la vocación de seguir creando comunidad, inspiración y oportunidades.