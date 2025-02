Así fue el debut de Sara Carbonero en 'Caiga quien caiga' entrevistando a Manuel Carrasco

Tras su paso por cadenas como Cuatro y La Sexta, 'Caiga quien caiga' ha regresado a manos de Telecinco, quienes han anunciado cuáles serán los presentadores del nuevo formato: Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista. Aparte, estos liderarán el equipo de reporteros y periodistas muy relevantes en materia de actualidad política, social, deportiva y en general.

Una de las apuestas firmes del programa era traer de vuelta a Sara Carbonero, que no dudó un instante en participar, como reportera invitada. La periodista acudió a un concierto de Manuel Carrasco y empezó revelando que "este es mi primer reportaje, y puede que también sea el último, pero no me importa porque voy a estar con el hombre, el artista español, que más entradas vende".

Antes del concierto, Carbonero decidió hablar con algunas de las personas que habían asistido para ver en directo al cantante onubense. Entre los temas que introdujo, habló sobre la multa que le pusieron a Carrasco tras actuar en el Santiago Bernabéu.

Un seguidor del artista aseguró que "yo fui culpable, porque estuve allí, pero nos vamos a dejar la voz como en todos los conciertos". Después de todo, la ex de Iker Casillas habló un par de minutos con el cantante. "Ha sido la semana del amor. San Valentín, 'San Calentín", le comentó y él decidió cantarle, 'Amor planetario'. Tras escucharle, desveló que "me he puesto como un tomate".

También, la reporta consiguió que Carrasco le contase una anécdota que tuviese relación con algún amor que tuvo él: "Me llevé tres años yendo a una playa a la que no solía ir para ver a una chica de lejos. Ni me bañaba para no despeinarme, por si me veía".