Así fue el debut esperado de Alisha Lehmann, la futbolista-influencer más 'viral' del mundo

Alisha Lehmann debutó con el Leicester City tras un período largo sin disfrutar de su continuidad sobre el césped. La delantera suiza, a sus 27 años, llegó a los 'Foxes' procedente del Como italiano, tras la apuesta del Leicester por una delantera.

La '11' suiza llega de su corta etapa en Italia, aunque ya había competido en Inglaterra, donde defendió los colores del Nottingham Forest tras su salida del Aston Villa. Ese paso por el fútbol inglés le permitió mantener regularidad y seguir compitiendo en una liga que conoce bien, tras su paso por el West Ham, Everton o Aston Villa.

Un debut amargo

A lo largo de su carrera en clubes, Lehmann, sin ser una futbolista con estadísticas de goleadora pura, es regular e importante en esquemas ofensivos. Con la selección suiza, Alisha Lehmann es una jugadora imprescindible desde hace años. Ha estado en numerosas convocatorias internacionales y ha superado ampliamente varias decenas de partidos con la absoluta, participando en fases de clasificación para grandes torneos y en competiciones internacionales.

Sin embargo, la futbolista no estaba teniendo una gran continuidad. Ahora, en los Foxes, Lehmann quiere resurgir y tener más protagonismo. “Ha estado entrenando con nosotros hoy y ha entrado directamente en la sesión, entendiendo exactamente lo que esperamos de las sesiones, del análisis, de la sesión informativa, y luego ha cumplido con lo que queremos en cuanto al rendimiento del equipo, pero también ha aportado su propia habilidad a la sesión, y eso solo en las últimas dos horas que hemos estado sobre el césped”, declaró Passmoor, entrenador del Leicester femenino,

Lehmann entró en el minuto 64 de partido, aunque 'Los Foxes' cayeron derrotados ante el West Ham, rival directo en la clasificación. Un debut 'amargo', no por su rendimiento individual, sino porque el equipo está inmerso en una crisis de resultados. El Leicester es noveno (de 12) y el West Ham 11º, además de que no ganan en liga desde el 14 de septiembre.

Futbolista e influnecer

Este movimiento es una apuesta del Leicester por una futbolista con experiencia internacional y una enorme proyección mediática. A sus 27 años, la suiza se ha consolidado como una de las caras más reconocibles del fútbol femenino, no solo por su rendimiento, sino también por su impacto mediático.

Con más de 16 millones de seguidores en Instagram, la futbolista suiza parece vivir un momento de estabilidad personal, intentando equilibrar su vida privada con una carrera deportiva que sigue siendo su principal prioridad.