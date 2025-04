Esto es lo que debes saber si eres rumano y quieres obtener la nacionalidad española

La doble nacionalidad permite, a aquellos que la tienen, disfrutar de los derechos y deberes de dos países al mismo tiempo, aunque para conseguirla se tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, debe existir un acuerdo bilateral entre ambos Estados.

Por ejemplo, en España, este tipo de convenio está activo con ciertos países, como los iberoamericanos (salvo Haití, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago), además de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.

Así que, por norma general, los ciudadanos que proceden de otros países que no son los mencionados antes, deben renunciar a su nacionalidad de origen si quieren conseguir la española. Entre los afectados, esta Rumanía, puesto que en la actualidad no cuenta con ningún acuerdo activo de doble nacionalidad con España.

Con los datos presentes, cabe mencionar que en nuestro país residen actualmente y de forma legal más de 620.000 ciudadanos rumanos. Por lo tanto, que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguren que han existido reuniones entre España y Rumanía para llegar a un posible acuerdo, no es para nada extraño.

En estos momentos, parece que se está trabajando en un texto definitivo para el acuerdo. Ahora bien, hasta que llegue dicho acuerdo, los ciudadanos rumanos que opten a la nacionalidad española, deberán renunciar a la rumana. Esto mismo lo ha asegurado también una abogada con presencia en TikTok.

La abogada en cuestión es Adriadna Arbulu y es experta en extranjería y fundadora del despacho Arbulu Abogados. "La respuesta es no, no puedes tener una doble nacionalidad hispano-rumana porque no hay convenio entre ambos países", afirma por su parte Arbulu.

De hecho, la letrada advierte que, aunque en la práctica muchas personas mantengan sus documentos rumanos, esto se sitúa en un vacío legal que podría considerarse una infracción.

"Juran renunciar a la nacionalidad rumana, pero no lo hacen", explicaba Arbulu en su vídeo. Además, lanza una advertencia: "Es un tema que el Estado español quiere empezar a vigilar más de cerca. Por lo menos, no lo digas en redes sociales".