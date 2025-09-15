Qué debes saber sobre la nueva ley antitabaco y cuándo entrará en vigor

Ha transcurrido casi una semana desde que el Consejo de Ministros aprobase el martes 9 de septiembre el anteproyecto de la nueva Ley antitabaco, un paso fundamental hacia la actualización de la normativa vigente en la materia en España.

Esta normativa introduce cambios muy importantes que afectan tanto a los cigarrillos tradicionales como a los cigarrillos electrónicos, incluyendo los populares 'vapers'. Por primera vez, las prohibiciones se extienden a espacios al aire libre, más allá de los habituales recintos cerrados.

Entre los lugares donde se prohibirá fumar se encuentran las terrazas de bares, conciertos, campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas de uso colectivo, parques infantiles y zonas próximas a estaciones de transporte. Además, se establece una restricción de 15 metros alrededor de colegios, institutos, centros sanitarios y universitarios.

El anteproyecto también regula la venta de tabaco y derivados a menores de 18 años, incluyendo vapers, estableciendo sanciones para los padres en caso de que los menores no cumplan con la norma: entre 100 y 600 euros. Para los infractores adultos, las multas pueden alcanzar los 600.000 euros, según adelantó la ministra de Sanidad.

A pesar de estas medidas, la ley deja fuera el empaquetado neutro y la subida de impuestos, propuestas que habían sido planteadas anteriormente. Además, se prevé un periodo transitorio de 12 meses para que los fabricantes adapten sus productos al nuevo marco legal y agoten existencias de cigarrillos electrónicos de un solo uso.

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley antitabaco?

Todavía vamos a tener que esperar un poco. Tras la aprobación del anteproyecto, el texto será sometido a audiencia pública, durante la cual comunidades, asociaciones y empresas podrán presentar sus alegaciones. Después, Sanidad revisará el texto final, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, y después remitido al Congreso y al Senado. ¿Quizá ya en 2026?