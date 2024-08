Todo lo que debes saber sobre el iPhone 16: 7 características surrealistas del software iOS 18

Apple sigue revolucionando el mercado tecnológico y es que, a pesar de que no sabemos con exactitud cuándo será la fecha de presentación del nuevo iPhone 16, lo cierto es que los rumores de los expertos apuntan a que una posible fecha el 10 de septiembre.

De presentarse el día 10, las reservas podrían abrirse el viernes 13 de septiembre, con el lanzamiento una semana después. En la presentación también podríamos ver los Apple Watch Series 10, el Apple Watch Ultra 3 y los AirPods 4, que llegarían en dos nuevas versiones.

Y es que son muchas las personas que esperan con ansias el lanzamiento de este nuevo iPhone 16 y la actualización de software iOS 18 que con ella viene. En su red social de 'X', (antes conocida como Twitter), Rafa González ha explicado "7 características que no podrás creer".

Ahora puedes vincular dos iPhones para enviar dinero. Nueva calculadora inteligente IA. Controla tu iPhone con los ojos. Puedes bloquear aplicaciones con Face ID. Nueva app Notas en iOS 18. Nuevo cuadro de texto de Siri. Nuevo centro de control.

El iPhone 16 se lanzará pronto.



Será la mayor actualización de Apple.



— Rafa Gonzalez (@ElCopyMaster) August 19, 2024

Según las recientes informaciones, los nuevos iPhone 16 buscan no solo innovar y ofrecer un aspecto más moderno, sino también, mejorar las capacidades de los usuarios para grabar vídeos en 3D. Los rumores señalan que el iPhone 16 Plus podría llegar al mercado con un precio inicial de 899 dólares, similar al coste del iPhone 15 Plus, de acuerdo con la página de Apple en Estados Unidos.