¿Cuánto debes gastar en el supermercado mensual y semanalmente?

La compra es algo que se debe hacer sí o sí, pero en ocasiones controlar el gasto se convierte en una tarea muy compleja. Por ello, hoy os vengo a hablar de lo que en teoría es el gasto recomendado a nivel semanal (y mensual) en un supermercado.

Hay que considerar que no es lo mismo ser una familia de cuatro miembros que una pareja que vive por su cuenta, y es que obviamente el primer contexto siempre obligará a un gasto mayor que el segundo.

En tal sentido, para una familia de cuatro miembros, se estima que a nivel semanal se se produce un gasto que ronda entre los 93 y 140 euros, lo que a nivel mensual implica que se destinan entre 400 y 600 euros en alimentación.

Por otro lado, si la misma familia vive en una zona 'cara', como puede ser Barcelona, entonces es bastante sencillo que el gasto se dispare hasta los 116-163 euros semanales, lo que en última instancia impulsa el gasto mensual hasta los 500-700 euros.

Por contraste, aquellos que viven en pareja sin hijos ven un gasto mucho menor; semanalmente es posible dejar el gasto en 70 euros, con un máximo de 105. A nivel mensual hablamos por lo tanto de un gasto de 300 a 450 euros.

Asimismo, si la pareja en cuestión limita al máximo el coste de sus compras, es posible reducir estas cifras hasta los 58 euros semanales (máximo de 93). Esto nos lleva hasta los 250/400 euros al mes en compras a través del supermercado.

Con todo esto, se considera que en España el promedio nacional en cuanto al gasto semanal de una familia de cuatro se ubica en el rango de 100 a 150 euros, mientras que en parejas este dato se establece entre los 60 y 110 euros. Lógicamente, dependiendo todo ello de la zona de residencia así como preferencias de compra.

¿Te encuentras en estos baremos o tus gastos superan considerablemente las recomendaciones? Si es esto último, recuerda revisar ofertas, comparar precios entre supermercados y aprovechar todas y cada una de las ventajas que ofrecen estos establecimientos (tanto a nivel físico como digital).